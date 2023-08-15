латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужной оболочке глаза. Еще до начала лечения следует проинформировать пациентов о возможности перманентного изменения цвета глаз. Лечение только одного глаза может привести к перманентной гетерохромии.

Изменение цвета глаз наблюдается преимущественно у больных со смешанной окраской радужной оболочки, например сине-коричневое, серо-коричневое, желто-коричневое или зелено-коричневое. В исследованиях латанопроста появление изменения цвета обычно происходило в течение первых 8 месяцев лечения, редко — в течение второго или третьего года и не наблюдалось после четвертого года лечения. Прогрессирование пигментации радужной оболочки со временем снижается и стабилизируется через 5 лет. Эффект усиления пигментации после 5 лет лечения латанопростом не оценивался. В открытом 5-летнем исследовании безопасности латанопроста у 33% пациентов было зарегистрировано усиление пигментации радужной оболочки глаза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Изменения цвета радужки в большинстве случаев незначительны и часто незаметны с клинической точки зрения. Частота случаев у пациентов со смешанным цветом радужки колебалась от 7% до 85%, причем пациенты с желто-коричневым цветом радужки имели наибольшую частоту. Изменения цвета глаз не наблюдалось у пациентов с однородным голубым цветом глаз и были редкими у пациентов с однородным серым, зеленым или коричневым цветом глаз.

Изменение цвета происходит из-за повышения содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки, а не из-за увеличения количества меланоцитов. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка распространяется концентрически в направлении периферии пораженного глаза, однако вся радужная оболочка или ее части могут приобретать более коричневый цвет. После прекращения лечения дальнейшее усиление коричневой пигментации радужки не наблюдалось. До сих пор в клинических исследованиях не было получено данных, что это явление связано с какими-либо симптомами или патологическими изменениями.

При наличии невусов или веснушек на радужной оболочке не отмечалось их изменения под влиянием терапии. В клинических исследованиях не наблюдалось накопления пигмента в трабекулярной сетке или в любом другом отделе передней камеры глаза.

Результаты 5 лет клинического применения латанопроста указывают на то, что увеличение пигментации радужной оболочки не вызывает клинических осложнений. Применение латанопроста можно продолжать в случае, если произошло изменение пигментации радужки.

Однако пациентам следует проходить регулярные обследования и, если клиническая ситуация того потребует, лечение латанопростом следует прекратить.

Опыт применения латанопроста ограничен при хронической закрытоугольной глаукоме, открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, а также при пигментной глаукоме. В настоящее время отсутствуют данные о применении латанопроста при воспалительной и неоваскулярной глаукоме или при воспалительных заболеваниях глаз. Латанопрост не влияет или имеет незначительное влияние на зрачок, однако данные о применении его при острых приступах закрытоугольной глаукомы отсутствуют. В связи с этим при таких состояниях рекомендуется применять латанопрост с осторожностью, пока не будет получено больше данных.

Данные исследования по применению латанопроста во время периоперационного периода при хирургическом лечении катаракты ограничены. Таким пациентам лекарственное средство Акистан следует применять с осторожностью.

Данное лекарственное средство необходимо с осторожностью применять пациентам с герпетическим кератитом в анамнезе. Следует избегать применения препарата в случаях активного кератита, вызванного вирусом простого герпеса, и пациентам с рецидивирующим герпетическим кератитом в анамнезе, особенно связанным с аналогами простагландинов.

Зафиксированы случаи макулярного отека (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), главным образом у пациентов с афакией, у пациентов с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, а также у пациентов с известными факторами риска кистозного макулярного отека (диабетическая ретинопатия и окклюзия вен сетчатки). Лекарственное средство Акистан следует с осторожностью применять пациентам с афакией, пациентам с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, или пациентам с известными факторами риска кистозного макулярного отека.

Лекарственное средство Акистан можно с осторожностью применять пациентам с известными факторами риска развития ирита/увеита.

Опыт применения латанопроста пациентам с БА ограничен, хотя в течение пострегистрационного периода сообщалось о некоторых случаях обострения БА и/или одышки. Пока не накоплено достаточного клинического опыта, назначать латанопрост пациентам с БА следует с осторожностью (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Наблюдались изменения цвета кожи в периорбитальной области, причем большинство случаев отмечено у японских пациентов. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что изменение окраски кожи в периорбитальной области не является постоянным, и в некоторых случаях оно исчезало во время продолжения лечения латанопростом.

Латанопрост может постепенно изменять ресницы и пушковые волосы вокруг глаза, в который вводился препарат, а также в прилегающих участках; к этим изменениям относятся увеличение длины, толщины, пигментации и количества волос в ресницах или пушковых волосах, а также рост ресниц в неправильном направлении. Изменения в ресницах являются обратимыми и исчезают после прекращения приема препарата.

Консервант

Лекарственное средство Акистан содержит бензалкония хлорид, который часто используется как консервант в офтальмологических препаратах. Разницы в профиле нежелательных эффектов у детей по сравнению со взрослыми в соответствии с ограниченными имеющимися данными нет. В целом, однако, реакция глаз на раздражитель у детей сильнее, чем у взрослых. Из-за раздражения возможно нарушение режима лечения у детей. Поступали сообщения, что бензалкония хлорид вызывал раздражение глаза, симптом сухого глаза и может влиять на слезную пленку и поверхность роговицы. Необходимо с осторожностью применять препарат пациентам с сухостью глаз и пациентам, у которых может быть повреждена роговица. При длительном применении нужно осуществлять тщательный мониторинг состояния пациентов.

Контактные линзы

Контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид, поэтому их следует снимать перед применением препарата Акистан, но можно одевать через 15 мин (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Применение в период беременности и кормления грудью.

Беременность . Безопасность применения лекарственного средства Акистан беременным женщинам не установлена. Его фармакологическое действие представляет потенциальный риск для течения беременности, для плода или новорожденного. В связи с этим лекарственное средство Акистан не следует применять в период беременности.

Период кормления грудью . Латанопрост и его метаболиты могут проникать в грудное молоко, поэтому матерям, которые кормят грудью, следует прекратить лечение препаратом Акистан или приостановить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Латанопрост оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Как и применение других препаратов, закапывание глазных капель может вызвать временную нечеткость зрения. Пока этот эффект не пройдет, пациентам не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.