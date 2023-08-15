Акистан (Akistan) (339091) - инструкция по применению ATC-классификация
Акистан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата, латанопрост, — аналог простагландина F2a, является селективным агонистом простаноидного рецептора FP, который снижает внутриглазное давление путем увеличения оттока водянистой влаги. Снижение внутриглазного давления у человека начинается примерно через 3-4 ч после введения препарата, а максимальный эффект отмечается через 8–12 ч. Гипотензивное действие продолжается в течение не менее 24 ч.
Базовые исследования показали, что Акистан эффективен в качестве монотерапии. Кроме того, были проведены клинические исследования комбинированного применения препарата. Они включали исследования, которые показали, что латанопрост эффективен в комбинации с бета-адреноблокаторами (тимолол). Краткосрочные (1 или 2 недели) исследования показывают, что действие латанопроста является аддитивным при применении в комбинации с адренергическими агонистами (дипивалил эпинефрина), пероральными ингибиторами карбоангидразы (ацетазоламид) и по меньшей мере частично аддитивным при применении с холинергическими агонистами (пилокарпин).
Клинические исследования показали, что латанопрост не влияет значительным образом на продуцирование внутриглазной жидкости. Не было выявлено никакого влияния латанопроста на ГЭБ.
Латанопрост не вызывал вытекания флуоресцеина в заднем сегменте псевдофакичных глаз человека в течение краткосрочного лечения.
Не было выявлено какого-либо значимого фармакологического влияния латанопроста в клинических дозах на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Дети. Эффективность препарата Акистан у пациентов детского возраста ≤18 лет было продемонстрировано в 12-недельном двойном маскированном клиническом исследовании латанопроста по сравнению с тимололом у 107 пациентов, которым был поставлен диагноз внутриглазная гипертензия и детская глаукома. В этом исследовании гестационный возраст новорожденных должен был составлять не менее 36 недель. Пациенты получали 0,005% латанопрост 1 раз в сутки или 0,5% тимолол (или на выбор 0,25% для пациентов в возрасте до 3 лет) 2 раза в сутки. Первичной конечной точкой эффективности было среднее снижение внутриглазного давления (ВГД) относительно начального значения на 12-й неделе исследования. Средние показатели снижения ВГД в группах пациентов, получавших латанопрост и тимолол, были сходными. Во всех исследуемых возрастных группах (от рождения до 3 лет, от 3 до 12 лет и от 12 до 18 лет) показатели среднего снижения ВГД на 12-й неделе исследования у пациентов, которые применяли латанопрост, и у пациентов, которые применяли тимолол, были подобными. Однако данные эффективности латанопроста в возрастной группе пациентов в возрасте до 3 лет были получены только для 13 пациентов и не было показано никакой значимой эффективности у 4 пациентов, которые представляли в клиническом исследовании возрастную группу от рождения до 1 года. Данные по применению недоношенным новорожденным детям (рожденным ранее 36 недели беременности) отсутствуют.
Показатели снижения ВГД в подгруппе пациентов с первичной врожденной глаукомой/глаукомой младенцев (ПВГ) были подобными у пациентов, которые применяли латанопрост, и у пациентов, которые применяли тимолол. Результаты в подгруппе не-ПВГ (то есть пациентов, которые имели, например, ювенильную открытоугольную глаукому, афакичную глаукому) и больных ПВГ были подобными. Влияние на ВГД проявлялось после первой недели лечения и сохранялось в течение 12 недель исследования, как и у взрослых.
|Таблица: Снижение ВГД (мм рт. ст.) на 12-й неделе исследования в зависимости от группы активного лечения и исходного диагноза
|Латанопрост N=53
|Тимолол N=54
|Среднее начальное значение (СП)
|27,3 (0,75)
|27,8 (0,84)
|Изменение на 12-й неделе по сравнению со средним начальным значением† (СП)
|-7,18 (0,81)
|-5,72 (0,81)
|p-значение по сравнению с тимололом
|0,2056
|ПВГ N=28
|Не-ПВГ
N=25
|ПВГ
N=26
|Не-ПВГ
N=28
|Среднее начальное значение (СН)
|26,5 (0,72)
|28,2 (1,37)
|26,3 (0,95)
|29,1 (1,33)
|Изменение на 12-й неделе по сравнению со средним начальным значением†(СП)
|-5,90 (0,98)
|-8,66 (1,25)
|-5,34 (1,02)
|-6,02 (1,18)
|p-значение по сравнению с тимололом
|0,6957
|0,1317
СП — стандартная погрешность.
†Скорректированный расчетный показатель на основе модели ковариационного анализа (ANCOVA).
Фармакокинетика.
Всасывание. Латанопрост (молекулярная масса 432,58) — это изопропиловый эфир активного вещества, то есть пролекарства, которые сами по себе являются неактивными, но после гидролиза с образованием кислоты латанопроста он становится биологически активным.
Пролики хорошо проникают через роговицу, и все лекарственные средства, которые попадают во внутриглазную жидкость, гидролизуются при прохождении через роговицу.
Распределение. Исследования у человека показали, что Cmax во внутриглазной жидкости достигается примерно через 2 ч после местного применения.
Биотрансформация и выведение. В глазу почти не происходит метаболизма кислоты латанопроста. Основной метаболизм препарата происходит в печени. У человека Т½ препарата из плазмы крови составляет 17 мин.
Дети. Проводилось открытое исследование фармакокинетики концентраций кислоты латанопроста в плазме крови у взрослых пациентов и пациентов детского возраста (от новорожденных до детей в возрасте до 18 лет) с внутриглазной гипертензией и глаукомой. Пациенты во всех возрастных группах получали лечение 0,005% латанопростом по одной капле в каждый глаз в течение минимум 2 недель. Системное воздействие кислоты латанопроста было примерно вдвое выше у пациентов в возрасте от 3 до <12 лет и в 6 раз выше у детей в возрасте до 3 лет, чем у взрослых пациентов, но при этом сохранялся широкий резерв безопасности препарата относительно возникновения системных побочных эффектов. Медиана времени, необходимого для достижения пиковой концентрации препарата в плазме крови, составляла 5 мин после применения дозы препарата во всех возрастных группах. Медиана Т½ препарата из плазмы крови была небольшой (менее 20 мин), подобной для детей и взрослых пациентов, что обусловливало отсутствие накопления кислоты латанопроста в системе кровообращения в условиях устойчивого равновесия.
Показания Акистан
снижение повышенного внутриглазного давления у взрослых пациентов, включая пациентов пожилого возраста, с открытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением.
Снижение повышенного внутриглазного давления у пациентов детского возраста с повышенным внутриглазным давлением и детской глаукомой.
Применение Акистан
рекомендуемая доза для взрослых, в том числе для лиц пожилого возраста
Рекомендуемая терапия: по 1 капле в пораженный глаз 1 раз в сутки. Оптимальный эффект достигается при применении препарата Акистан вечером.
Лекарственное средство Акистан не следует применять чаще чем 1 раз в сутки, поскольку при более частом применении уменьшается эффективность снижения внутриглазного давления.
В случае пропуска дозы следует продолжить лечение, приняв следующую дозу в обычное время.
Как и для любых глазных капель, для уменьшения возможной системной абсорбции при закапывании рекомендуется в течение 1 мин сжимать слезный мешок в области медиального угла глаза (окклюзия слезных точек). Это необходимо делать сразу же после закапывания каждой капли.
Перед закапыванием глазных капель нужно снять контактные линзы, устанавливать их можно снова через 15 мин.
При применении нескольких офтальмологических средств местного действия их следует применять с интервалом не менее 5 мин.
Дети. Капли глазные Акистан можно применять детям с такой же дозировкой, как и взрослым.
Данные по эффективности и безопасности применения латанопроста в возрастной группе до 1 года очень ограничены. Отсутствуют доступные данные по применению препарата недоношенным младенцам (рожденным ранее 36 нед беременности).
У детей возрастной группы от рождения до 3 лет, страдающих главным образом первичной врожденной глаукомой, хирургическое вмешательство (например, трабекулотомия/гониотомия) остается методом первой линии.
Безопасность применения препарата детям в течение длительного периода не установлена.
Противопоказания
известна повышенная чувствительность к любому компоненту препарата Акистан.
Побочные эффекты
большинство побочных реакций связано с органами зрения. Сообщалось об изменении пигментации радужной оболочки (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Другие офтальмологические побочные реакции обычно являются временными и возникают после введения препарата.
Побочные реакции разделены на категории в зависимости от частоты, с которой они встречаются: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (нельзя установить на основании имеющихся данных).
Инфекционные и паразитарные заболевания
Редко: герпетический кератит*§.
Нарушения со стороны нервной системы
Нечасто: головная боль*, головокружение*.
Нарушения со стороны органа зрения
Очень часто: гиперпигментация радужной оболочки; легкая или умеренная гиперемия конъюнктивы; раздражение глаза (жжение с ощущением «песка в глазах», зуд, жжение и ощущение инородного тела в глазу); изменения в ресницах и пушковых волосах век (увеличение длины, толщины, пигментации и количества ресниц).
Часто: точечный кератит, преимущественно бессимптомный; блефарит; боль в глазах; фотофобия; конъюнктивит*.
Нечасто: отек век; сухость глаз; кератит*; нечеткость зрения; макулярный отек, включая кистозный макулярный отек*; увеит*.
Редко: ирит*, отек роговицы*, эрозия роговицы, периорбитальный отек, трихиаз*, дистихиаз, киста радужной оболочки*§, местная кожная реакция на веках, потемнение пальпебральной кожи век, псевдопемфигоид глазной конъюнктивы*§.
Очень редко: периорбитальные изменения и изменения век, приводящие к углублению складки век.
Нарушения со стороны сердца
Нечасто: стенокардия, учащенное сердцебиение*.
Очень редко: нестабильная стенокардия.
Нарушения со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
Нечасто: БА*, одышка*.
Редко: обострение БА.
Нарушения со стороны ЖКТ
Нечасто: тошнота*, рвота*.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: высыпания на коже.
Редко: зуд.
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Нечасто: миалгия*, артралгия*.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Нечасто: боль в груди*.
*Побочная реакция на препарат, выявленная в послерегистрационном периоде.
§Частота побочной реакции на препарат оценивалась по «Правилу трех».
Имеются очень редкие сообщения о случаях кальцификации роговицы в связи с применением глазных капель, содержащих фосфат, у некоторых пациентов, у которых была значительно повреждена роговица.
Дети. Профиль безопасности препарата был подобен взрослым и не было выявлено новых побочных реакций в краткосрочных клинических исследованиях.
У пациентов детского возраста чаще, чем у взрослых, наблюдаются такие побочные реакции как назофарингит и повышение температуры тела.
Особые указания
латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужной оболочке глаза. Еще до начала лечения следует проинформировать пациентов о возможности перманентного изменения цвета глаз. Лечение только одного глаза может привести к перманентной гетерохромии.
Изменение цвета глаз наблюдается преимущественно у больных со смешанной окраской радужной оболочки, например сине-коричневое, серо-коричневое, желто-коричневое или зелено-коричневое. В исследованиях латанопроста появление изменения цвета обычно происходило в течение первых 8 месяцев лечения, редко — в течение второго или третьего года и не наблюдалось после четвертого года лечения. Прогрессирование пигментации радужной оболочки со временем снижается и стабилизируется через 5 лет. Эффект усиления пигментации после 5 лет лечения латанопростом не оценивался. В открытом 5-летнем исследовании безопасности латанопроста у 33% пациентов было зарегистрировано усиление пигментации радужной оболочки глаза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Изменения цвета радужки в большинстве случаев незначительны и часто незаметны с клинической точки зрения. Частота случаев у пациентов со смешанным цветом радужки колебалась от 7% до 85%, причем пациенты с желто-коричневым цветом радужки имели наибольшую частоту. Изменения цвета глаз не наблюдалось у пациентов с однородным голубым цветом глаз и были редкими у пациентов с однородным серым, зеленым или коричневым цветом глаз.
Изменение цвета происходит из-за повышения содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки, а не из-за увеличения количества меланоцитов. Обычно коричневая пигментация вокруг зрачка распространяется концентрически в направлении периферии пораженного глаза, однако вся радужная оболочка или ее части могут приобретать более коричневый цвет. После прекращения лечения дальнейшее усиление коричневой пигментации радужки не наблюдалось. До сих пор в клинических исследованиях не было получено данных, что это явление связано с какими-либо симптомами или патологическими изменениями.
При наличии невусов или веснушек на радужной оболочке не отмечалось их изменения под влиянием терапии. В клинических исследованиях не наблюдалось накопления пигмента в трабекулярной сетке или в любом другом отделе передней камеры глаза.
Результаты 5 лет клинического применения латанопроста указывают на то, что увеличение пигментации радужной оболочки не вызывает клинических осложнений. Применение латанопроста можно продолжать в случае, если произошло изменение пигментации радужки.
Однако пациентам следует проходить регулярные обследования и, если клиническая ситуация того потребует, лечение латанопростом следует прекратить.
Опыт применения латанопроста ограничен при хронической закрытоугольной глаукоме, открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, а также при пигментной глаукоме. В настоящее время отсутствуют данные о применении латанопроста при воспалительной и неоваскулярной глаукоме или при воспалительных заболеваниях глаз. Латанопрост не влияет или имеет незначительное влияние на зрачок, однако данные о применении его при острых приступах закрытоугольной глаукомы отсутствуют. В связи с этим при таких состояниях рекомендуется применять латанопрост с осторожностью, пока не будет получено больше данных.
Данные исследования по применению латанопроста во время периоперационного периода при хирургическом лечении катаракты ограничены. Таким пациентам лекарственное средство Акистан следует применять с осторожностью.
Данное лекарственное средство необходимо с осторожностью применять пациентам с герпетическим кератитом в анамнезе. Следует избегать применения препарата в случаях активного кератита, вызванного вирусом простого герпеса, и пациентам с рецидивирующим герпетическим кератитом в анамнезе, особенно связанным с аналогами простагландинов.
Зафиксированы случаи макулярного отека (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), главным образом у пациентов с афакией, у пациентов с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, а также у пациентов с известными факторами риска кистозного макулярного отека (диабетическая ретинопатия и окклюзия вен сетчатки). Лекарственное средство Акистан следует с осторожностью применять пациентам с афакией, пациентам с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, или пациентам с известными факторами риска кистозного макулярного отека.
Лекарственное средство Акистан можно с осторожностью применять пациентам с известными факторами риска развития ирита/увеита.
Опыт применения латанопроста пациентам с БА ограничен, хотя в течение пострегистрационного периода сообщалось о некоторых случаях обострения БА и/или одышки. Пока не накоплено достаточного клинического опыта, назначать латанопрост пациентам с БА следует с осторожностью (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Наблюдались изменения цвета кожи в периорбитальной области, причем большинство случаев отмечено у японских пациентов. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что изменение окраски кожи в периорбитальной области не является постоянным, и в некоторых случаях оно исчезало во время продолжения лечения латанопростом.
Латанопрост может постепенно изменять ресницы и пушковые волосы вокруг глаза, в который вводился препарат, а также в прилегающих участках; к этим изменениям относятся увеличение длины, толщины, пигментации и количества волос в ресницах или пушковых волосах, а также рост ресниц в неправильном направлении. Изменения в ресницах являются обратимыми и исчезают после прекращения приема препарата.
Консервант
Лекарственное средство Акистан содержит бензалкония хлорид, который часто используется как консервант в офтальмологических препаратах. Разницы в профиле нежелательных эффектов у детей по сравнению со взрослыми в соответствии с ограниченными имеющимися данными нет. В целом, однако, реакция глаз на раздражитель у детей сильнее, чем у взрослых. Из-за раздражения возможно нарушение режима лечения у детей. Поступали сообщения, что бензалкония хлорид вызывал раздражение глаза, симптом сухого глаза и может влиять на слезную пленку и поверхность роговицы. Необходимо с осторожностью применять препарат пациентам с сухостью глаз и пациентам, у которых может быть повреждена роговица. При длительном применении нужно осуществлять тщательный мониторинг состояния пациентов.
Контактные линзы
Контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид, поэтому их следует снимать перед применением препарата Акистан, но можно одевать через 15 мин (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Безопасность применения лекарственного средства Акистан беременным женщинам не установлена. Его фармакологическое действие представляет потенциальный риск для течения беременности, для плода или новорожденного. В связи с этим лекарственное средство Акистан не следует применять в период беременности.
Период кормления грудью. Латанопрост и его метаболиты могут проникать в грудное молоко, поэтому матерям, которые кормят грудью, следует прекратить лечение препаратом Акистан или приостановить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Латанопрост оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Как и применение других препаратов, закапывание глазных капель может вызвать временную нечеткость зрения. Пока этот эффект не пройдет, пациентам не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
исчерпывающие данные о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отсутствуют.
Зафиксировано парадоксальное повышение внутриглазного давления после одновременного глазного применения двух аналогов простагландинов. Поэтому не рекомендуется одновременно применять два или более простагландинов, аналогов простагландинов или их производных.
Исследование взаимодействия латанопроста проводили только у взрослых пациентов.
Передозировка
кроме раздражения глаза и конъюнктивальной гиперемии, других побочных эффектов со стороны глаз при передозировке латанопростом не зафиксировано.
Следующая информация может быть полезной в случае случайного проглатывания препарата Акистан. В одном флаконе содержится 125 мкг латанопроста. Более 90% метаболизируется при первом прохождении через печень. В/в инфузия препарата в дозе 3 мкг/кг здоровым добровольцам не вызывала появления каких-либо симптомов, однако в дозе 5,5–10 мкг/кг вызывала тошноту, боль в животе, головокружение, повышенную утомляемость, приливы и повышенную потливость.
Однако при применении местно в глаза доз латанопроста, которые в 7 раз превышают клиническую дозу препарата Акистан, у пациентов с умеренной БА не наблюдалось бронхостеноза.
В случае передозировки препарата Акистан следует проводить симптоматическое лечение.
Условия хранения
хранить в холодильнике при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке для защиты от света. Хранить в недоступном для детей месте.
После первого вскрытия флакон хранить при температуре не выше 25 °С и использовать в течение 4 нед.