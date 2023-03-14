фармакодинамика. Амлодипин — антагонист кальция (производное дигидропиридина), блокирующий поступление ионов кальция в клетки миокарда и гладких мышц.

Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим действием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина изучен недостаточно, тем не менее представленные ниже эффекты играют определенную роль.

Амлодипин расширяет периферические артериолы и, таким образом, снижает ОПСС (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, уменьшение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде.

Расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных) увеличивает поступление кислорода к миокарду у пациентов со спазмом коронарных артерий (стенокардией Принцметала или вариантной стенокардией).

У пациентов с АГ применение препарата 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД в течение 24 ч в положении лежа и стоя. Из-за медленного начала действия амлодипина острая артериальная гипотензия обычно не наблюдается.

У пациентов со стенокардией при применении одной суточной дозы увеличивается время физической нагрузки, время до начала приступа стенокардии и время до достижения депрессии сегмента ST на 1 мм. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и потребность в приеме нитроглицерина.

Амлодипин не ассоциируется с каким-либо побочным метаболическим действием или изменением уровня липидов в плазме крови, и его можно применять у пациентов с БА, сахарным диабетом и подагрой.

Фармакокинетика. Всасывание/распределение . После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин постепенно абсорбируется в плазму крови. Биодоступность неизмененной молекулы составляет ≈64–80%. C max в плазме крови достигается в течение 6–12 ч после применения. Объем распределения составляет ≈21 л/кг, константа диссоциации кислоты (рКа) амлодипина =8,6. В исследованиях in vitro установлено, что связывание амлодипина с белками плазмы крови =97,5%.

Одновременный прием пищи не влияет на всасывание амлодипина.

Метаболизм/выведение . T ½ из плазмы составляет ≈35–50 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается после 7–8 дней систематического применения препарата. Амлодипин в основном метаболизируется с образованием неактивных метаболитов. Около 60% принятой дозы амлодипина выводится с мочой, из которых ≈10% — в неизмененном виде.

Пациенты пожилого возраста . Время достижения равновесной концентрации амлодипина в плазме крови у пациентов пожилого возраста аналогично таковому у взрослых пациентов. Клиренс амлодипина обычно несколько снижен, что приводит у пациентов пожилого возраста к увеличению AUC и удлинению T ½ препарата.

Пациенты с нарушением функции почек . Амлодипин экстенсивно метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выводится в неизмененном виде с мочой. Концентрация амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью нарушения функции почек. У пациентов с нарушением функции почек можно применять обычные дозы амлодипина. При диализе не удаляется.

Пациенты с нарушением функции печени . Информация о применении амлодипина у пациентов с нарушением функции печени очень ограничена. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к удлинению продолжительности периода полураспада и к увеличению AUC на ≈40–60%.

Дети . Исследования фармакокинетики проводились с участием 74 детей с АГ в возрасте 12–17 лет (а также 34 пациентов в возрасте 6–12 лет и 28 пациентов в возрасте 13–17 лет), получавших амлодипин в дозе 1,25–20 мг/сут за 1 или 2 приема. Обычно при пероральном приеме клиренс у детей в возрасте 6–12 лет и 13–17 лет составлял 22,5 и 27,4 л/ч для мальчиков и 16,4 и 21,3 л/ч для девочек соответственно. Наблюдается значительная вариабельность экспозиции у различных пациентов. Информация о пациентах в возрасте младше 6 лет ограничена.