Амлодипин-Тева (Amlodipine-Teva) (337663) - инструкция по применению ATC-классификация
Амлодипин-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — антагонист кальция (производное дигидропиридина), блокирующий поступление ионов кальция в клетки миокарда и гладких мышц.
Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим действием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина изучен недостаточно, тем не менее представленные ниже эффекты играют определенную роль.
Амлодипин расширяет периферические артериолы и, таким образом, снижает ОПСС (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, уменьшение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде.
Расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных) увеличивает поступление кислорода к миокарду у пациентов со спазмом коронарных артерий (стенокардией Принцметала или вариантной стенокардией).
У пациентов с АГ применение препарата 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД в течение 24 ч в положении лежа и стоя. Из-за медленного начала действия амлодипина острая артериальная гипотензия обычно не наблюдается.
У пациентов со стенокардией при применении одной суточной дозы увеличивается время физической нагрузки, время до начала приступа стенокардии и время до достижения депрессии сегмента ST на 1 мм. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и потребность в приеме нитроглицерина.
Амлодипин не ассоциируется с каким-либо побочным метаболическим действием или изменением уровня липидов в плазме крови, и его можно применять у пациентов с БА, сахарным диабетом и подагрой.
Фармакокинетика. Всасывание/распределение. После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин постепенно абсорбируется в плазму крови. Биодоступность неизмененной молекулы составляет ≈64–80%. Cmax в плазме крови достигается в течение 6–12 ч после применения. Объем распределения составляет ≈21 л/кг, константа диссоциации кислоты (рКа) амлодипина =8,6. В исследованиях in vitro установлено, что связывание амлодипина с белками плазмы крови =97,5%.
Одновременный прием пищи не влияет на всасывание амлодипина.
Метаболизм/выведение. T½ из плазмы составляет ≈35–50 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается после 7–8 дней систематического применения препарата. Амлодипин в основном метаболизируется с образованием неактивных метаболитов. Около 60% принятой дозы амлодипина выводится с мочой, из которых ≈10% — в неизмененном виде.
Пациенты пожилого возраста. Время достижения равновесной концентрации амлодипина в плазме крови у пациентов пожилого возраста аналогично таковому у взрослых пациентов. Клиренс амлодипина обычно несколько снижен, что приводит у пациентов пожилого возраста к увеличению AUC и удлинению T½ препарата.
Пациенты с нарушением функции почек. Амлодипин экстенсивно метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выводится в неизмененном виде с мочой. Концентрация амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью нарушения функции почек. У пациентов с нарушением функции почек можно применять обычные дозы амлодипина. При диализе не удаляется.
Пациенты с нарушением функции печени. Информация о применении амлодипина у пациентов с нарушением функции печени очень ограничена. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к удлинению продолжительности периода полураспада и к увеличению AUC на ≈40–60%.
Дети. Исследования фармакокинетики проводились с участием 74 детей с АГ в возрасте 12–17 лет (а также 34 пациентов в возрасте 6–12 лет и 28 пациентов в возрасте 13–17 лет), получавших амлодипин в дозе 1,25–20 мг/сут за 1 или 2 приема. Обычно при пероральном приеме клиренс у детей в возрасте 6–12 лет и 13–17 лет составлял 22,5 и 27,4 л/ч для мальчиков и 16,4 и 21,3 л/ч для девочек соответственно. Наблюдается значительная вариабельность экспозиции у различных пациентов. Информация о пациентах в возрасте младше 6 лет ограничена.
Показания Амлодипин-Тева
АГ; хроническая стабильная стенокардия; вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).
Применение Амлодипин-Тева
внутрь. Таблетки необходимо принимать независимо от приема пищи, запивая стаканом жидкости (например воды).
Линия разлома предназначена для лучшего разламывания таблетки для более легкого проглатывания, а не для разделения на две дозы.
Взрослые. Для лечения АГ и стенокардии начальная доза амлодипина составляет 5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно увеличить до максимальной дозы, составляющей 10 мг 1 раз в сутки.
У пациентов со стенокардией препарат можно применять в виде монотерапии или в комбинации с другими антиангинальными лекарственными средствами при резистентности к нитратам и/или терапевтическим дозам блокаторов β-адренорецепторов.
Имеется опыт применения препарата в комбинации с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, блокаторами β-адренорецепторов или ингибиторами АПФ у пациентов с АГ.
Отсутствует необходимость подбора дозы препарата при одновременном применении с тиазидными диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов и ингибиторами АПФ.
Дети в возрасте от 6 лет с АГ. Рекомендуемая начальная доза амлодипина для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут в течение 4 нед, дозу можно повысить до 5 мг/сут. Применение препарата в дозе 5 мг у данной категории пациентов не исследовали.
Пациенты пожилого возраста. Отсутствует необходимость подбора дозы препарата для данной категории пациентов. Повышать дозу следует с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции почек. Рекомендуется применять обычные дозы препарата, поскольку концентрация амлодипина в плазме крови не связана со степенью тяжести почечной недостаточности. Амлодипин при диализе не выводится.
Пациенты с нарушением функции печени. Дозы препарата для применения у пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести не установлены, поэтому подбор дозы следует проводить с осторожностью и применение препарата следует начинать с низкой дозы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Фармакокинетика). Фармакокинетику амлодипина не изучали у пациентов с тяжелым нарушением функции печени. У пациентов с тяжелым нарушением функции печени применение амлодипина следует начинать с минимальной дозы, постепенно повышая ее.
Противопоказания
- известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину или любому другому компоненту препарата;
- тяжелая артериальная гипотензия;
- шок (включая кардиогенный);
- обструкция выносящего тракта левого желудочка (например тяжелый стеноз аорты);
- гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
при применении амлодипина чаще всего сообщали о таких побочных реакциях, как: сонливость, головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение, приливы крови, боль в животе, тошнота, отеки голеней, отеки и утомляемость.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.
Нарушения метаболизма и питания: гипергликемия.
Нарушения психики: депрессия, изменения настроения (включая тревожность), бессонница, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, головная боль (в основном в начале лечения), тремор, дисгевзия, обмороки, гипестезия, парестезии, гипертонус, периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения (включая диплопию).
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: звон в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий), инфаркт миокарда, приливы, артериальная гипотензия, васкулит.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки, средостения: одышка, кашель, ринит.
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, диспепсия, нарушение перистальтики кишечника (включая диарею и запор), рвота, сухость во рту, панкреатит, гастрит, гиперплазия десен.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатиты, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов (чаще всего ассоциировалось с холестазом).
Со стороны кожи и подкожных тканей: алопеция, пурпура, изменение окраски кожи, повышенное потоотделение, зуд, сыпь, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, фотосенсибилизация.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: отек голеней, судороги мышц, артралгия, миалгия, боль в спине.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение мочеиспускания, никтурия, поллакиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения: отеки, утомляемость, астения, боль в груди, боль, недомогание.
Исследования: увеличение или уменьшение массы тела.
Имелись сообщения об исключительных случаях развития экстрапирамидного синдрома.
Дети. Профиль побочных реакций аналогичен таковому, который наблюдали у взрослых. Сообщалось о таких побочных реакциях: головная боль, головокружение, расширение кровеносных сосудов, носовое кровотечение, боль в животе, астения. Большинство побочных реакций были легкой или средней степени тяжести.
Особые указания
безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивали.
Пациенты с сердечной недостаточностью. У данной категории пациентов амлодипин следует применять с осторожностью. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.
Пациенты с нарушением функции печени. T½ амлодипина и параметры AUC выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендации по дозированию препарата отсутствуют. Поэтому данной категории пациентов необходимо начинать применение препарата с минимальной дозы. Следует быть осторожными как в начале применения препарата, так и при повышении дозы. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью может потребоваться медленный подбор дозы и тщательное наблюдение за их состоянием.
Пациенты с почечной недостаточностью. Данной категории пациентов следует принимать обычные дозы препарата. Концентрация амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью нарушения функции почек. Амлодипин не удаляется путем диализа.
Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.
Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу у данной категории пациентов следует с осторожностью.
Другое. Не рекомендуется принимать амлодипин в сочетании с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов может быть увеличена биодоступность, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Безопасность применения амлодипина у женщин в период беременности не установлена.
Применять амлодипин в период беременности рекомендуется только в тех случаях, когда нет более безопасной альтернативы, а риск, связанный с самим заболеванием, превышает возможный вред от лечения для беременной и плода.
В ходе исследований на животных при применении высоких доз наблюдали репродуктивную токсичность.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. При принятии решения о продлении кормления грудью или о применении амлодипина необходимо оценивать пользу кормления грудью для ребенка и пользу от применения препарата для женщины.
Фертильность. Имелись сообщения об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 6 лет.
Неизвестно, как влияет амлодипин на АД у пациентов в возрасте младше 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Амлодипин может обладать незначительным или умеренным влиянием на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Скорость реакции может быть снижена при наличии таких симптомов, как головокружение, головная боль, спутанность сознания или тошнота.
При применении препарата следует соблюдать осторожность, особенно в начале терапии.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на амлодипин. Имеются данные относительно безопасного применения амлодипина с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, пролонгированными формами нитратов, сублингвальными формами нитроглицерина, НПВП, антибиотиками, пероральными гипогликемическими лекарственными средствами.
Данные, полученные в ходе исследований in vitro с плазмой крови человека, свидетельствуют об отсутствии влияния амлодипина на связывание с белками крови лекарственных средств (дигоксина, фенитоина, варфарина или индометацина).
Ингибиторы CYP 3A4. Одновременное применение амлодипина и мощных или умеренных ингибиторов CYP 3A4 (ингибиторов протеаз, азольных противогрибковых средств, макролидов, таких как эритромицин или кларитромицин, верапамила или дилтиазема) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина и повысить риск возникновения гипотензии. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Могут быть необходимы клиническое наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.
Не рекомендуется одновременное применение амлодипина и грейпфрута или грейпфрутового сока, поскольку у некоторых пациентов может повышаться биодоступность, что, в свою очередь, приводит к усилению гипотензивного действия.
Индукторы CYP 3A4. Информация о влиянии индукторов CYP 3A4 на амлодипин отсутствует. Одновременное применение амлодипина и лекарственных средств, являющихся индукторами CYP 3A4 (например рифампицина, препаратов зверобоя), может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому применять такие комбинации следует с осторожностью.
Дантролен (инфузии). У животных наблюдали появление фибрилляции желудочков с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, которые ассоциировались с гиперкалиемией, после в/в применения дантролена и верапамила. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, у склонных к злокачественной гипертермии пациентов и при лечении злокачественной гипертермии.
Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Гипотензивное действие амлодипина потенцирует гипотензивное действие других антигипертензивных средств.
Такролимус. Существует риск повышения уровней такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен. Для избежания токсичности такролимуса при сочетанном применении с амлодипином необходимы регулярный мониторинг концентрации такролимуса в крови и, если нужно, коррекция дозы.
Циклоспорин. Исследований взаимодействий циклоспорина и амлодипина не проводилось, за исключением применения у пациентов с трансплантированной почкой, у которых наблюдали изменчивое повышение остаточной концентрации циклоспорина. У пациентов с трансплантированной почкой, принимающих амлодипин, следует рассмотреть возможность мониторинга концентраций циклоспорина и в случае необходимости снизить дозу циклоспорина.
Симвастатин. Одновременное применение многократных доз амлодипина (10 мг) и симвастатина в дозе 80 мг приводило к увеличению экспозиции симвастатина на 77% по сравнению с применением симвастатина в виде монотерапии. Пациентам, принимающим амлодипин, дозу симвастатина следует ограничить до 20 мг/сут.
Сообщалось, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина и варфарина.
Влияния амлодипина на показатели лабораторных исследований не выявлено.
Силденафил. Однократный прием 100 мг силденафила у пациентов с эссенциальной гипертензией не влиял на фармакокинетику амлодипина. При одновременном применении амлодипина и силденафила каждый из препаратов проявлял гипотензивный эффект независимо от другого.
Другие лекарственные средства. Клинические исследования взаимодействия продемонстрировали, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина и варфарина.
Этанол (алкоголь). Однократный и многократный прием 10 мг амлодипина не имел существенного влияния на фармакокинетику этанола.
Сочетанное применение амлодипина и циметидина не влияло на фармакокинетику амлодипина.
Сочетанное применение препаратов алюминия/магния (антацидов) с разовой дозой амлодипина не имело существенного влияния на фармакокинетику амлодипина.
Данные лабораторных исследований. Неизвестно, влияет амлодипин на результаты лабораторных исследований.
Передозировка
опыт преднамеренной передозировки ограничен.
Симптомы: имеющаяся информация дает основания полагать, что значительная передозировка амлодипина приведет к чрезмерной периферической вазодилатации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Сообщалось о развитии значительной и, возможно, длительной системной артериальной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение клинически значимой артериальной гипотензии, обусловленной передозировкой амлодипина, требует активной поддержки деятельности сердечно-сосудистой системы, в частности частого мониторинга функции сердца и дыхания, придания пациенту горизонтального положения с приподнятыми нижними конечностями, мониторинга ОЦК и диуреза.
Для восстановления тонуса сосудов и АД можно применить сосудосуживающие препараты, убедившись в отсутствии противопоказаний к их применению. Применение кальция глюконата в/в может быть полезным для устранения эффектов блокады кальциевых каналов.
В некоторых случаях может быть полезным промывание желудка. Применение активированного угля у здоровых добровольцев в течение 2 ч после введения 10 мг амлодипина значительно снизило уровень его всасывания.
Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками крови, эффект диализа незначительный.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.