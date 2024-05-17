Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №90 - Одесса (890771) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 49 аптеках
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Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
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Одесса, ул. Филатова Академика, 90
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Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
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Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
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Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
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Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
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