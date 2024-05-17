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Амлодипин-Тева таблетки 5 мг блистер, №90 - Одесса (890771) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -15,11 грн
75,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
75,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
89,02
Экономия: -10,68 грн
78,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
79,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
88,14
Экономия: -10,55 грн
77,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
87,59
Экономия: -9,17 грн
78,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
89,50
Экономия: -13,27 грн
76,23 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: таблетки (80)
92,91
Экономия: -11,38 грн
81,53 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
79,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
90,26
Экономия: -12,42 грн
77,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
79,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (1)
75,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (2)
89,33
Экономия: -11,41 грн
77,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
79,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (3)
84,20
Экономия: -6,10 грн
78,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2), блистер (6)
86,43
Экономия: -8,27 грн
78,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
87,27
Экономия: -9,55 грн
77,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1), блистер (8)
85,59
Экономия: -7,54 грн
78,05 грн