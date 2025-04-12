Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Пробио йогурт (Sourdough Probio yogurt)

ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Цены в Киев
от 92,15 грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Виво-Актив
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки