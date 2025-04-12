Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Закваска Пробио йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Цены в
Киев
от
92,15
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Виво-Актив
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Цены в
Киев
от
92,15
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню