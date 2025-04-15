Закваска Пробио йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
102,00
Экономия при брони: -8,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
68.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
111,11
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
76.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,06
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
107,78
Экономия при брони: -14,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
132.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
102,43
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
139.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,56
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
151.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,45
Экономия при брони: -12,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
170.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,66
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
171.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
107,48
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
171.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
103,69
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 44-Г
178.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
102,16
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека копейка
Златополь, м-н 1/2, 3
187.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
101,70
Экономия при брони: -4,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Рассошенцы, ул. Перспективная, 2
194.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
197.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
216.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
107,27
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
247.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,68
Экономия при брони: -7,01 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
247.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,43
Экономия при брони: -29,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
247.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,43
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,73
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
248.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,25
Экономия при брони: -18,65 грн