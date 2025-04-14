Закваска Пробио йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
103,17
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,60
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
111,24
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,04
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,73
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,41
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
50,49
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
103,70
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,04
Экономия при брони: -12,88 грн
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Чугуев, ул. Музейная, 9
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,64
Экономия при брони: -7,33 грн
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Златополь, м-н 1/2, 3
66.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
102,59
Экономия при брони: -5,52 грн
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Закрыто
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73.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
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ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
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Закрыто
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Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
100,66
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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Лебедин, пл. Соборная, 4-А/1
141.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
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Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,17
Экономия при брони: -6,07 грн