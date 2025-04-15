Закваска Пробио йогурт (Sourdough Probio yogurt)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,01
Экономия при брони: -7,89 грн
В городах рядом
Аптека доброго дня
Самар, ул. Гетманская, 32-Б
29.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
102,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 44-Г
111.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
100,41
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
114.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
109,10
Экономия при брони: -13,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
115.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,36
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
115.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
103,65
Экономия при брони: -6,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Рассошенцы, ул. Перспективная, 2
124.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
107,61
Экономия при брони: -13,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
131.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
102,32
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
138.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,39
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека копейка
Златополь, м-н 1/2, 3
138.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
103,76
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
159.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
107,41
Экономия при брони: -10,37 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
176.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
111,04
Экономия при брони: -8,26 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
190.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,08
Экономия при брони: -29,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
190.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
111,00
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
110,41
Экономия при брони: -10,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
191.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
108,46
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Соборности, 3
191.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "ПРОБИО ЙОГУРТ VIVO" 1 г №4
Виво-Актив
107,57
Экономия при брони: -5,06 грн