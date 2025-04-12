Тантиверт (Tantivert)
Тантиверт инструкция по применению
Состав
действующее вещество: бензидамина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит бензидамина гидрохлорида (в пересчете на 100% сухое вещество) 1,5 мг;
вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), ароматизатор «Ментол», сахарин натрия, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, хинолиновый желтый (Е 104), патентованный синий V (E 131), вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор для ротовой полости.
Основные физико-химические свойства: зеленый прозрачный раствор с характерным вкусом мяты.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для применения в стоматологии. Средства для местного применения в полости рта.
Код АТС А01А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бензидамин является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) с обезболивающими и противоэкссудативными свойствами.
Бензидамин эффективен для облегчения симптомов, сопровождающие локализованные раздражающие патологические процессы в ротовой полости и глотке. Кроме того, бензидамин оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие, проявляет местный анестезирующий эффект на слизистую оболочку ротовой полости.
Фармакокинетика.
Факт абсорбции через слизистую оболочку ротовой полости и глотки был доказан наличием измеряемых количеств бензидамина в плазме крови человека. Однако этого недостаточно для того, чтобы выявлять любой системный фармакологический эффект. Экскреция происходит в основном с мочой, преимущественно в виде неактивных метаболитов или конъюгированных соединений.
Было показано, что при местном применении достигается накопления эффективной концентрации бензидамина в воспаленных тканях благодаря его способности проникать через слизистую оболочку.
Показания
Симптоматическое лечение раздражений и воспалений ротоглотки; боли, обусловленной гингивитом, стоматитом, фарингитом; в стоматологии после экстракции зуба или с профилактической целью.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследований взаимодействия не проводили.
Особенности применения
В случае возникновения чувствительности при длительном применении следует прекратить лечение и обратиться за консультацией к врачу, чтобы назначить соответствующее лечение.
У некоторых пациентов язвы слизистой оболочки щек/глотки могут быть обусловлены серьезными патологическими процессами. В связи с этим пациенты, у которых симптомы усилились или не уменьшились в течение 3 дней применения препарата или у которых повысилась температура тела, возникли другие симптомы, должны обратиться за консультацией к терапевту или стоматологу соответственно.
Не рекомендуется применять бензидамин пациентам с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП.
Применение препарата может вызвать бронхоспазм у больных бронхиальной астмой или у пациентов с бронхиальной астмой в анамнезе. Такие пациенты должны быть обязательно об этом предупреждены.
Для спортсменов: применение лекарственных средств, содержащих этиловый спирт, может давать положительный результат анализа антидопингового теста.
Способ применения и дозы
Применяют только для полоскания ротовой полости. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет полощут ротовую полость в течение 20–30 секунд, используя один мерный стаканчик (15 мл) раствора для полоскания. Затем выплевывают жидкости, не проглатывая ее. Дозу для полоскания (15 мл) можно развести таким же количеством воды в случае необходимости.
Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалами 3–4 часа, если врач не посоветовал другую схему применения. При необходимости количество полосканий можно увеличить до 5.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Рекомендуется не применять препарат более 7 дней без консультации врача.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 12 лет в связи с возможностью проглатывания раствора во время полоскания ротовой полости.
Побочные реакции
Нежелательные реакции классифицированы по частоте возникновения: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (нельзя оценить на основе доступных данных).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко — чувство жжения во рту, сухость во рту; частота неизвестна — гипестезия ротовой полости, тошнота, рвота, отек и изменение цвета языка, изменение вкуса.
Со стороны иммунной системы: редко — реакция гиперчувствительности; частота неизвестна — анафилактические реакции.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко — ларингоспазм; частота неизвестна — бронхоспазм.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — светочувствительность; очень редко — ангионевротический отек; частота неизвестна — сыпь, зуд, крапивница.
Со стороны нервной системы: частота неизвестна — головокружение, головная боль.
Тантиверт содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызвать аллергические реакции (также и отдаленные во времени).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 120 мл во флаконе из прозрачного бесцветного стекла или пластика, по 1 флакону с мерным стаканчиком в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая фирма «Вертекс».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61085, Харьковская обл., город Харьков, улица Астрономическая, дом 33, лит. «В-1».