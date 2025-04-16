Киев
Тантиверт (Tantivert)

Тантиверт (Tantivert)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
130,82 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
130,88 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
244,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
175,27 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
244,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
152,28 грн
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
175,88 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
207,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
232,60
Экономия при брони: -35,30 грн
197,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
152,74 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
245,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
158,10 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
208,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
176,53 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
245,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
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