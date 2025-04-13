Киев
Тантиверт (Tantivert)

Тантиверт (Tantivert)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 326 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
162,63 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
244,69 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
107,10 грн
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
180,40 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
251,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
134,10 грн
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
134,10 грн
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
180,40 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
251,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
176,09 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
245,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
176,15 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
209,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
177,40 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
244,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
175,65 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
246,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
121,14 грн
Тантиверт раствор для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
153,13 грн
Тантиверт спрей для ротовой полости 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
226,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Тантиверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
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