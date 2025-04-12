Торасемид-Дарница (Torasemide-Darnitsa)
Торасемид-Дарница инструкция по применению
Состав
Торасемид - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Торасемид действует как салуретик, его влияние связано с угнетением почечной абсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле. У человека диуретический эффект быстро достигает максимума в течение первых 2–3 ч после парентерального и перорального применения соответственно и остается постоянным на продолжении почти 12 ч. У здоровых пробандов в диапазоне доз 5–100 мг наблюдалось пропорциональное логарифму дозы увеличение диуреза (петлевая активность диуретика). Увеличение диуреза отмечали даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства, также как дистально действующие эффективные диуретики тиазидового ряда, уже не оказывали требуемого эффекта, например при почечной недостаточности. Благодаря такому механизму действия торасемид приводит к уменьшению отеков. В случае сердечной недостаточности торасемид уменьшает проявления заболевания и улучшает функционирование миокарда за счет уменьшения пре- и постнагрузки.
Фармакокинетика. Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет более 99%, метаболитов М1, М3, и М5 — 86; 95 и 97% соответственно. Видимый объем распределения (Vz) составляет 16 л.
В организме человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов: M1, M3 и M5. Доказательства существования других метаболитов отсутствуют. Метаболиты М1, М3 и М5 образуются в результате ступенчатого окисления присоединенной к фенольному кольцу метильной группы карбоновой кислоты, метаболит М3 образуется в результате гидроксилирования кольца.
У человека не удалось выявить метаболиты М2 и М4, которые были найдены в экспериментах на животных.
Фармакокинетика торасемида и его метаболитов характеризуется линейной зависимостью. Это означает, что его Cmax в сыворотке крови и площадь под кривой содержания в сыворотке крови увеличивается пропорционально дозировке. Конечное время полувыведения (T½) торасемида и его метаболитов у здоровых людей составляет 3–4 ч. Общий клиренс торасемида составляет 40 мл/мин, ренальный клиренс — около 10 мл/мин. У здоровых людей примерно 80% введенной дозы выводится в виде торасемида и его метаболитов с мочой с таким средним процентным отношением: торасемид — примерно 24%, метаболит M1 — примерно 12%, метаболит M3 — примерно 3%, метаболит M5 — примерно 41%. Основной метаболит М5 диуретического эффекта не имеет, а на долю метаболитов М1 и М3, вместе взятых, приходится примерно 10% всего фармакодинамического действия. При почечной недостаточности общий клиренс и T½ торасемида не изменяются, а T½ М3 и М5 удлиняется. Однако фармакодинамические характеристики остаются неизменными, а степень тяжести почечной недостаточности на продолжительность действия не влияет.
У пациентов с нарушением функции печени или сердечной недостаточностью T½ торасемида и метаболита М5 незначительно увеличивается, а количество вещества, выводимого с мочой, почти полностью равно количеству вещества, выводимого у здоровых людей, поэтому накопление торасемида и его метаболитов не происходит. Торасемид и его метаболиты практически не выводятся при гемодиализе и гемофильтрации.
Показания Торасемид-Дарница
лечение при отеках и/или выпотах, вызванных сердечной недостаточностью, если необходимо в/в применение лекарственного средства, например в случае отека легких вследствие острой сердечной недостаточности.
Применение Торасемид-Дарница
взрослые. Лечение следует начинать с приема разовой дозы 2 мл лекарственного средства Торасемид-Дарница, что эквивалентно 10 мг торасемида в сутки. Если эффект недостаточен, то разовую дозу можно повысить до 4 мл лекарственного средства, что эквивалентно 20 мг торасемида. Если эффект и в этом случае будет недостаточным, можно применить кратковременную (в течение не более 3 сут) терапию с введением суточной дозы 8 мл лекарственного средства Торасемид-Дарница, что эквивалентно 40 мг торасемида.
Острый отек легких. Лечение необходимо начинать с в/в введения разовой дозы 4 мл лекарственного средства Торасемид-Дарница, что эквивалентно 20 мг торасемида.
В зависимости от полученного клинического эффекта введение этой дозы можно повторить с интервалом в 30 мин.
Запрещается превышать максимальную суточную дозу 20 мл лекарственного средства, что эквивалентно 100 мг торасемида.
Р-р для инъекций вводить в/в медленно. Запрещается вводить р-р в/а! Вводить только чистый р-р. При длительном применении в/в введение необходимо как можно скорее заменить на пероральное применение, поскольку в/в применение лекарственного средства торасемид не рекомендуется проводить на протяжении более 7 сут.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Лечение этих пациентов следует проводить с осторожностью, поскольку возможно повышение концентрации торасемида в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста. Лечение этой категории пациентов не требует специального подбора дозы. Однако соответствующих исследований в отношении людей пожилого возраста по сравнению с более молодыми пациентами не проводилось.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу, препаратам сульфонилмочевины и к вспомогательным веществам лекарственного средства. Почечная недостаточность с анурией. Печеночная кома или прекома. Артериальная гипотензия. Гиповолемия. Гипонатриемия. Гипокалиемия. Острое нарушение мочеиспускания, например в результате гипертрофии предстательной железы. Период кормления грудью.
Побочные эффекты
частоту побочных реакций оценивали следующим образом: очень часто ≥1/10, часто ≥1/100–<1/10, нечасто ≥1/1000–<1/100, редко ≥10 000–<1/1000, очень редко <10 000, частота неизвестна — невозможно определить из имеющихся данных.
Со стороны пищеварительной системы. Часто — множественные нарушения пищеварительной системы (особенно в начале лечения), в том числе отсутствие аппетита, метеоризм, боль в желудке, тошнота, рвота, понос, запор. Очень редко — панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей. Часто — повышение концентрации некоторых печеночных ферментов (гамма-глутамилтранспептидазы) в крови.
Со стороны почек и мочевыделительной системы. Редко — повышение концентраций креатинина и мочевины в крови, позывы к мочеиспусканию. Когда происходит значительная потеря воды и электролитов, вызванная избыточным образованием мочи, особенно в начале лечения и у лиц пожилого возраста возможно снижение АД, головная боль, астения и сонливость.
У пациентов с расстройствами мочеиспускания (например с гипертрофией простаты) повышенное образование мочи может привести к ее задержке и чрезмерному растяжению мочевого пузыря.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Часто — усиление метаболического алкалоза. Спазмы мышц (особенно в начале лечения). Повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в крови, а также ХС и ТГ. Гипокалиемия при сопутствующий безкалиевий диете, при рвоте, поносе, после чрезмерного применения слабительных средств, а также у пациентов с хронической дисфункцией печени. В зависимости от дозирования и длительности лечения возможны нарушения водно-электролитного баланса, например гиповолемия, гипокалиемия и/или гипонатриемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Очень редко — тромбоэмболические осложнения, спутанность сознания, артериальная гипотензия, а также расстройства кровообращения и сердечной деятельности, в том числе ишемия сердца и мозга, которая может привести к аритмии, стенокардии, острому инфаркту миокарда, синкопе из-за возможной гемоконцентрации.
Со стороны крови и лимфатической системы. Очень редко — уменьшение количества тромбоцитов, эритроцитов и/или лейкоцитов, анемия.
Со стороны иммунной системы. Очень редко — аллергические реакции, включая зуд, экзантему, фотосенсибилизацию, кожные реакции. После в/в применения возможны острые, потенциально опасные для жизни реакции гиперчувствительности (анафилактический шок).
Общие нарушения и реакции в месте введения. Часто — головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, общая слабость (особенно в начале лечения). Редко — сухость во рту, неприятные ощущения в конечностях (парестезии). Очень редко — нарушения зрения, звон в ушах, потеря слуха. Частота неизвестна — местные реакции после инъекций.
Особые указания
перед началом применения лекарственного средства необходимо устранить гипокалиемию, гипонатриемию или гиповолемию.
При длительном применении торасемида необходим регулярный контроль электролитного баланса, в частности калия в сыворотке крови, особенно у пациентов, одновременно принимающих гликозиды наперстянки, ГКС, минералокортикостероиды или слабительные средства. Кроме этого, необходимо регулярно контролировать содержание глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и липидов в крови. Торасемид следует с особой осторожностью применять пациентам с заболеваниями печени, сопровождающимися циррозом печени и асцитом, поскольку внезапные изменения водно-электролитного баланса могут привести к печеночной коме. Терапию с применением торасемида (как и других мочегонных средств) этим пациентам необходимо проводить в условиях стационара. Для предупреждения гипокалиемии и метаболического ацидоза лекарственное средство следует назначать с препаратами — антагонистами альдостерона или средствами, способствующими задержке калия в организме. После применения торасемида отмечали случаи ототоксичности (шум в ушах и потеря слуха), которые имели обратимый характер, однако прямой связи с применением лекарственного средства не установлено. При назначении диуретиков необходимо тщательно контролировать клинические симптомы нарушения электролитного баланса, гиповолемии, экстраренальной азотемии и других нарушений, которые могут проявляться в виде сухости во рту, жажды, слабости, вялости, сонливости, возбуждения, мышечной боли или судорог, миастении, гипотонии, олигурии, тахикардии, тошноты, рвоты. Чрезмерный диурез может стать причиной обезвоживания организма, привести к уменьшению ОЦК, тромбообразованию и эмболии, особенно у лиц пожилого возраста.
Пациентам с нарушениями водно-электролитного баланса необходимо прекратить применение лекарственного средства, а после устранения нежелательных эффектов восстановить терапию, начиная с более низких доз.
Поскольку при лечении торасемидом возможно повышение содержания глюкозы в крови, у пациентов с латентным и явным сахарным диабетом необходимо проводить постоянную тщательную проверку метаболизма углеводов. Также требуется регулярный контроль картины крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Во время лечения больных пожилого возраста необходимо обращать внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови, особенно в начале лечения.
В случае отсутствия достаточного клинического опыта применения не следует назначать торасемид при наличии следующих заболеваний и состояний: подагра; аритмия, например при синоатриальной блокаде, AV-блокаде II и III степени; патологические изменения кислотно-щелочного метаболизма; сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов; патологические изменения картины крови, например тромбоцитопения или анемия у больных без почечной недостаточности; нарушения функции почек, вызванные нефротоксичными веществами.
Применение торасемида может быть причиной получения положительного результата теста на допинг. Невозможно прогнозировать влияние на состояние здоровья, если лекарственное средство применено неправильно, то есть с целью допинга, — в этом случае нельзя исключить вред для здоровья.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Достоверные данные о влиянии торасемида на эмбрион и плод у человека отсутствуют. В экспериментах на животных показана репродуктивная токсичность торасемида. Торасемид проникает через плацентарный барьер. В связи с вышеизложенным торасемид применяют в период беременности только по жизненным показаниям и в минимально возможной эффективной дозе. Диуретики непригодны для стандартной схемы лечения при АГ или отеков у беременных, поскольку они способны снижать перфузию плацентарного барьера и оказывать токсическое воздействие на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применяют для лечения беременных с сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью, то необходимо проводить тщательное наблюдение за уровнем электролитов и гематокрита, а также за развитием плода.
Период кормления грудью. В настоящее время не установлено, проникает ли торасемид в грудное молоко у животных или человека. Нельзя исключить вред от применения лекарственного средства для новорожденных/грудных детей. Поэтому применение торасемида в период кормления грудью противопоказано. Если необходимо применять торасемид в этот период, то кормление грудью следует прекратить.
Фертильность. Исследование влияния торасемида на фертильность у людей не проводилось. В эксперименте на животных не выявлено такого влияния торасемида.
Дети. Применять Торасемид-Дарница у детей и подростков не следует из-за отсутствия достаточного клинического опыта.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Даже при надлежащем применении торасемид может негативно влиять на способность пациента управлять транспортными средствами или работать с механизмами, особенно в начале лечения, при повышении дозы лекарственного средства, замене препарата или при назначении сопутствующей терапии. Поэтому во время применения торасемида необходимо быть очень осторожным при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
торасемид усиливает действие других антигипертензивных средств, в частности ингибиторов АПФ, что может привести к чрезмерному снижению АД во время их одновременного применения. При сочетанном применении торасемида с лекарственными средствами наперстянки дефицит калия, вызванный применением диуретиков, может привести к повышению и усилению побочного действия обоих лекарственных средств. Торасемид может снижать эффективность противодиабетических средств. Пробенецид и НПВП (например индометацин, ацетилсалициловая кислота) могут тормозить диуретическое и гипотензивное действие торасемида. При лечении салицилатами в высоких дозах торасемид может повысить их токсическое действие на ЦНС. Торасемид, особенно в высоких дозах, может усилить ото- и нефротоксическое действие аминогликозидных антибиотиков, например канамицина, гентамицина, тобрамицина и цитостатиков — активных производных платины, а также нефротоксическое действие цефалоспоринов. Торасемид может усиливать влияние теофиллина, а также курареподобных лекарственных средств на релаксацию мышц. Слабительные средства, а также минерало- и глюкокортикоиды могут усилить потерю калия, обусловленную торасемидом. При одновременном применении торасемида и препаратов лития возможно повышение концентрации лития в плазме крови, что может привести к усилению побочных эффектов лития. Торасемид может снижать сосудосуживающее действие катехоламинов, например эпинефрина и норэпинефрина.
Несовместимость. Лекарственное средство Торасемид-Дарница нельзя смешивать с другими препаратами.
Передозировка
типичная симптоматика неизвестна. Передозировка может вызвать сильный диурез и как следствие — чрезмерную потерю воды и электролитов, сонливость, аментивный синдром (одна из форм нарушения сознания), симптоматическую артериальную гипотензию, сердечно-сосудистую недостаточность и нарушения со стороны пищеварительной системы.
Лечение при передозировке. Специфический антидот неизвестен. Симптомы интоксикации исчезают, как правило, при снижении дозы или отмене лекарственного средства и при соответствующем замещении жидкости и электролитов (необходимо проводить контроль!). Торасемид не выводится из крови с помощью гемодиализа. Лечение в случае гиповолемии: замещение объема жидкости. Лечение в случае гипокалиемии: применение препаратов калия. Лечение при сердечно-сосудистой недостаточности: перевести пациента в положение лежа и при необходимости — назначить симптоматическую терапию.
Анафилактический шок (немедленные меры). При появлении кожных реакций (таких как крапивница или покраснение кожи), возбуждения, головной боли, повышенного потоотделения, тошноты, цианоза следует проводить катетеризацию вены; пациента положить в горизонтальное положение, обеспечить свободное поступление воздуха, назначить кислород. В случае необходимости применять введение эпинефрина, р-ров, замещающих объем жидкости, глюкокортикоидных гормонов.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Использовать р-р для инъекций сразу после первого открытия.