Торасемид-Дарница (Torasemide-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,70 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,70 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,70 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,70 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
219,41
Экономия при брони: -10,27 грн
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
73,81
Экономия при брони: -4,10 грн
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Торасемид-Дарница раствор для инъекций 20 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,70 грн
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №100
Дарница
522,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Торасемид-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Торасемид-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Торасемид-Дарница раствор для инъекций 20 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Дарница