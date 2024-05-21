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Витавит юниор (Vitavit junior) (304961) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витавит юниор (Vitavit junior)
Цена в городе Киев
от 138,05 грн
Без рецепта
36 шт от 138,05 грн
В наличии в 3 аптеках
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Количество штук в упаковке
36 шт.
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов