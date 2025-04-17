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Витавит юниор (Vitavit junior)
Витавит юниор (Vitavit junior)
Чернигов
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В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
159,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
131,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
131,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
121.5 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
137,21
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
169,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
169,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
131,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
140,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
131,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
255.8 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,46
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
297.9 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
136,31
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
140,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
131,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
383.2 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
144,35
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
385.0 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,25
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
385.5 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
152,17
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
386.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,51
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
145,60
грн
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