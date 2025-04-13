Киев
Витавит юниор (Vitavit junior)

Витавит юниор (Vitavit junior)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
169,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
169,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
135,00
Экономия при брони: -9,00 грн
126,00 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
8.0 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
137,21 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
135,00
Экономия при брони: -9,00 грн
126,00 грн
В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
127,00
Экономия при брони: -1,00 грн
126,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
116.8 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
159,20 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
157.6 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
140,00
Экономия при брони: -9,00 грн
131,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
171.9 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
136,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
239.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,46 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
140,00
Экономия при брони: -9,00 грн
131,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
135,00
Экономия при брони: -9,00 грн
126,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони: -10,00 грн
129,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
135,00
Экономия при брони: -9,00 грн
126,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
405.9 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
144,35 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
408.9 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,25 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
409.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
152,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
410.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
410.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
145,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
410.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,88 грн
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