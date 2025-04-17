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Витавит юниор (Vitavit junior)
Витавит юниор (Vitavit junior)
Винница
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
41.0 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
136,31
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
169,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
169,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
202.9 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
137,21
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
206.8 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
131,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
139,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
131,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
129,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
259.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
140,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
131,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
278.1 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
158,65
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
140,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
131,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
314.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
159,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
349.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
136,68
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
382.4 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
143,46
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
385.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
135,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
126,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
138,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
128,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
484.3 км
ВИТАВИТ ЮНИОР 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
135,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
126,00
грн
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