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Артикон (Articon) (304377) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артикон (Articon)
Цена в городе Киев
от 924,28 грн
Без рецепта
10 шт от 924,28 грн
В наличии в 369 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата

Артикон инструкция по применению

Состав

(1 флакон 50 мл): рыбный коллаген пептид — 5000 мг, глюкозамина гидрохлорид — 1500 мг, кальция глюконат — 120 мг, метилсульфонилметан — 100 мг, экстракт ункарии опушённой — 60 мг, маточное молочко — 20 мг, кислота гиалуроновая — 5 мг;

вспомогательные вещества:

вода очищенная, изомальтоолигосахарид, кислота лимонная, аспартам (Е951), натрия бензоат (Е211), ксантановая камедь, ароматизатор персик, пищевой краситель коричневый.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 флакону (50 мл) в день за 20–30 мин. до еды за один прием, без дополнительного разведения. Содержимое флакона тщательно взболтать перед употреблением.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Форма выпуска

раствор по 50 мл во флаконах, по 10 флаконов в коробке.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше 25 °С.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года от даты изготовления.

 на 100 млна 50 мл (порцию)
Энергетическая ценность продукта
калорийность57,864 ккал
(241,87 кДж)		28,932 ккал
(120,935 кДж)
Питательная ценность продукта
белки11,40 г5,700 г
жиры0,096 г0,048 г
углеводы2,85 г1,425 г
натрий0,034 г0,017 г

Производитель

Ананта Медикеар Лимитед, юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел.: +91 1147050531; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

Артикон
Артикон раствор флакон 50 мл, №10
от 924,28 грн
В наличии в 369 аптеках
Цены в аптеках
Артикон
Артикон раствор флакон 50 мл, №10
от 924,28 грн
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