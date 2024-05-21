Артикон (Articon) (304377) - инструкция по применению Диетические добавки
Артикон инструкция по применению
Состав
(1 флакон 50 мл): рыбный коллаген пептид — 5000 мг, глюкозамина гидрохлорид — 1500 мг, кальция глюконат — 120 мг, метилсульфонилметан — 100 мг, экстракт ункарии опушённой — 60 мг, маточное молочко — 20 мг, кислота гиалуроновая — 5 мг;
вспомогательные вещества:
вода очищенная, изомальтоолигосахарид, кислота лимонная, аспартам (Е951), натрия бензоат (Е211), ксантановая камедь, ароматизатор персик, пищевой краситель коричневый.
Способ применения и дозы
Взрослым по 1 флакону (50 мл) в день за 20–30 мин. до еды за один прием, без дополнительного разведения. Содержимое флакона тщательно взболтать перед употреблением.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Форма выпуска
раствор по 50 мл во флаконах, по 10 флаконов в коробке.
Условия хранения
Хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше 25 °С.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года от даты изготовления.
|на 100 мл
|на 50 мл (порцию)
|Энергетическая ценность продукта
|калорийность
|57,864 ккал
(241,87 кДж)
|28,932 ккал
(120,935 кДж)
|Питательная ценность продукта
|белки
|11,40 г
|5,700 г
|жиры
|0,096 г
|0,048 г
|углеводы
|2,85 г
|1,425 г
|натрий
|0,034 г
|0,017 г
Производитель
Ананта Медикеар Лимитед, юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел.: +91 1147050531; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.