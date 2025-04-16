Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1573,44
Экономия при брони: -234,80 грн
1338,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1406,62
Экономия при брони: -85,59 грн
1321,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1294,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1573,89
Экономия при брони: -231,31 грн
1342,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1411,04
Экономия при брони: -89,09 грн
1321,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1567,33
Экономия при брони: -190,02 грн
1377,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1534,97
Экономия при брони: -157,66 грн
1377,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1551,69
Экономия при брони: -207,78 грн
1343,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1532,77
Экономия при брони: -188,86 грн
1343,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1113,58
Экономия при брони: -60,97 грн
1052,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1527,92
Экономия при брони: -163,87 грн
1364,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1231,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1553,18
Экономия при брони: -168,33 грн
1384,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1527,18
Экономия при брони: -195,39 грн
1331,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1559,52
Экономия при брони: -229,42 грн
1330,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1427,51
Экономия при брони: -103,74 грн
1323,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1588,94
Экономия при брони: -204,09 грн
1384,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1387,61
Экономия при брони: -60,93 грн
1326,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1404,69
Экономия при брони: -63,31 грн
1341,38 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1379,84
Экономия при брони: -59,79 грн
1320,05 грн