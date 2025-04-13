Киев (адрес не указан)
Доступно в 379 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1341,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1562,02
Экономия при брони: -209,73 грн
1352,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1368,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1535,00
Экономия при брони: -54,52 грн
1480,48 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1361,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
702,51
Экономия при брони: -24,48 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1493,40 грн