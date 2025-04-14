Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1562,79
Экономия при брони: -204,82 грн
1357,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1565,23
Экономия при брони: -192,31 грн
1372,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1591,32
Экономия при брони: -217,58 грн
1373,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1219,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1443,03
Экономия при брони: -195,90 грн
1247,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1396,84
Экономия при брони: -72,01 грн
1324,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1568,62
Экономия при брони: -109,70 грн
1458,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1409,25
Экономия при брони: -158,54 грн
1250,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1561,85
Экономия при брони: -107,50 грн
1454,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1265,58
Экономия при брони: -128,23 грн
1137,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1409,30
Экономия при брони: -71,59 грн
1337,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1555,41
Экономия при брони: -192,80 грн
1362,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1549,07
Экономия при брони: -128,40 грн
1420,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1571,72
Экономия при брони: -219,43 грн
1352,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1219,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1417,73
Экономия при брони: -159,29 грн
1258,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1548,90
Экономия при брони: -128,23 грн
1420,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1387,02
Экономия при брони: -128,30 грн
1258,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Артикон раствор флакон 50 мл №10
Ananta Medicare
1403,97
Экономия при брони: -74,78 грн
1329,19 грн