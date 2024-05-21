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Витокан (303312) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витокан
Цена в городе Киев
от 377,62 грн
Без рецепта
1 шт от 377,62 грн 1 шт от 116,95 грн 60 шт от 250,00 грн
В наличии в 366 аптеках
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Форма выпуска
Капли для перорального применения
Объем
100 мл
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов