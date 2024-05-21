Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовВитокан Витокан (303312) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 377,62 грн Без рецепта 1 шт от 377,62 грн 1 шт от 116,95 грн 60 шт от 250,00 грн В наличии в 366 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Форма выпуска Капли для перорального применения Объем 100 мл Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов