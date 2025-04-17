Винница (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
464,31
Экономия при брони: -12,21 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
545,46
Экономия при брони: -100,36 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
464,31
Экономия при брони: -12,21 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
518,80
Экономия при брони: -66,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
550,57
Экономия при брони: -105,41 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,20
Экономия при брони: -62,10 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,20
Экономия при брони: -62,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,60
Экономия при брони: -62,50 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,20
Экономия при брони: -62,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн