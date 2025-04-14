Харьков (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
549,65
Экономия при брони: -33,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
534,29
Экономия при брони: -52,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
546,66
Экономия при брони: -70,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
549,19
Экономия при брони: -67,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
534,42
Экономия при брони: -20,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
552,29
Экономия при брони: -70,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
548,00
Экономия при брони: -39,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
537,88
Экономия при брони: -55,84 грн