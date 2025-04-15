Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
532,43
Экономия при брони: -49,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
542,88
Экономия при брони: -56,02 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
531,10
Экономия при брони: -76,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
493,70
Экономия при брони: -38,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
506,10
Экономия при брони: -51,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,30
Экономия при брони: -59,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,30
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
531,22
Экономия при брони: -48,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
517,20
Экономия при брони: -62,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
514,30
Экономия при брони: -59,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Витокан капли для перорального применения флакон 100 мл №1
483,80 грн