Диетические добавки — иммуномодуляторы

Джерело

ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Экомед
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки
Регистрация
5.08.07/3317 от 13.09.1999

Джерело инструкция по применению

Состав

Водно-спиртовые экстракты листьев алоэ, подорожника, шалфея, крапивы, травы горца птичьего (спорыша), тысячелистника, эхинацеи, зверобоя, золототысячника, душицы, полыни, бессмертника, чабреца, череды, цветков календулы, плодов калины, облепихи, шиповника, фенхеля, можжевельника, корня одуванчика, родиолы, солодки, корневища аира, девясила, лапчатки, чаги.

Форма выпуска

Водно-спиртовой раствор.

Упаковка

Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35*35*85 мм, групповая упаковка — 100 шт.

ТУ У 15.8–23732912–016: 2006

Заключение ГСЭЭ № 05.03.02–04/60712 от 13.12.2006