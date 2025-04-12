Джерело
Характеристики
Производитель
Экомед
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Диетические добавки
Регистрация
5.08.07/3317 от 13.09.1999
Джерело инструкция по применению
Состав
Водно-спиртовые экстракты листьев алоэ, подорожника, шалфея, крапивы, травы горца птичьего (спорыша), тысячелистника, эхинацеи, зверобоя, золототысячника, душицы, полыни, бессмертника, чабреца, череды, цветков календулы, плодов калины, облепихи, шиповника, фенхеля, можжевельника, корня одуванчика, родиолы, солодки, корневища аира, девясила, лапчатки, чаги.
Форма выпуска
Водно-спиртовой раствор.
Упаковка
Флакон солнцезащитного стекла 30 мл с капельным клапаном в картонной коробке 35*35*85 мм, групповая упаковка — 100 шт.
ТУ У 15.8–23732912–016: 2006
Заключение ГСЭЭ № 05.03.02–04/60712 от 13.12.2006