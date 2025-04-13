Киев (адрес не указан)
Доступно в 788 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
103,50
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
96,90
Экономия при брони: -25,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
104,50
Экономия при брони: -27,04 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,82
Экономия при брони: -6,96 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
100,30
Экономия при брони: -25,95 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
91,38
Экономия при брони: -8,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,09
Экономия при брони: -8,31 грн