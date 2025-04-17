Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,20
Экономия при брони: -6,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,60
Экономия при брони: -2,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,73
Экономия при брони: -12,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
91,91
Экономия при брони: -10,82 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,10
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,31
Экономия при брони: -11,75 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,59
Экономия при брони: -12,65 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,80
Экономия при брони: -8,63 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,10
Экономия при брони: -10,20 грн