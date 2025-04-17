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Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,20
Экономия при брони: -6,30 грн
79,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
75,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,60
Экономия при брони: -2,78 грн
89,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
73,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -6,40 грн
79,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -6,10 грн
79,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,73
Экономия при брони: -12,79 грн
79,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -6,40 грн
79,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
81,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
91,91
Экономия при брони: -10,82 грн
81,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,10
Экономия при брони: -8,20 грн
79,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,31
Экономия при брони: -11,75 грн
78,56 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -6,10 грн
79,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
73,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,59
Экономия при брони: -12,65 грн
79,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
75,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -6,10 грн
79,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,80
Экономия при брони: -8,63 грн
80,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -6,40 грн
79,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,10
Экономия при брони: -10,20 грн
79,90 грн
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