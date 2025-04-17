Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
89,85
Экономия при брони: -4,28 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
87,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
91,85
Экономия при брони: -18,37 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
88,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,29
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
91,54
Экономия при брони: -11,67 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
90,05
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
89,78
Экономия при брони: -9,84 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
92,57
Экономия при брони: -13,25 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
91,75
Экономия при брони: -12,43 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед
86,30
Экономия при брони: -5,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ФИТОКОНЦЕНТРАТ "ЭКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО" флакон 30 мл №1
Экомед