Акулий Хрящ может быть рекомендован как дополнительный источник природных биологически активных веществ, витаминов и микроэлементов для укрепления иммунитета и нормализации работы опорно-двигательного аппарата: укрепления мышц, хрящей, суставов, устранения воспалительных процессов.

Обладает антибактериальным и фунгицидным эффектом.

Употреблять взрослым по 2–3 капсулы 3 раза в сутки перед едой или по назначению врача, запивая водой. Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Перед началом приема рекомендуется консультация врача.

Не является лекарственным средством.

Срок употребления: 3–4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

