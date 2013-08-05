АКУЛИЙ ХРЯЩ (ADVANCED SHARK CARTILAGE) (302966) - инструкция по применению Диетические добавки
АКУЛИЙ ХРЯЩ инструкция по применению
Характеристика
Акулий Хрящ — натуральный, экологически чистый продукт, полученный из хрящей акулы. Неоспоримым фактом является устойчивость акул к заболеванию раком и другим болезням. В результате многочисленных исследований ученых мира в составе акульих хрящей выявлен белок, предотвращающий образование новых кровеносных сосудов, необходимых для интенсивного питания клеток недоброкачественных опухолей.
Акулий хрящ содержит мукополисахариды, гликозаминогликаны, тромбоспондин, обладающие иммуностимулирующим, общеукрепляющим, противовоспалительным и хондропротекторным эффектом. Кроме вышеуказанных компонентов, Акулий Хрящ содержит высокую концентрацию макро- и микроэлементов, среди которых кальций, фосфор, цинк, а также различные протеины. Акулий хрящ способствует восстановлению антител, улучшает и сокращает течение таких заболеваний, как артрит, остеохондроз, аллергия; защищает организм от вредного воздействия химиотерапии; способствует укреплению и заживлению поврежденных связок, улучшает эластичность мышц.
Рекомендации по употреблению
Акулий Хрящ может быть рекомендован как дополнительный источник природных биологически активных веществ, витаминов и микроэлементов для укрепления иммунитета и нормализации работы опорно-двигательного аппарата: укрепления мышц, хрящей, суставов, устранения воспалительных процессов.
Обладает антибактериальным и фунгицидным эффектом.
Употреблять взрослым по 2–3 капсулы 3 раза в сутки перед едой или по назначению врача, запивая водой. Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Перед началом приема рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Срок употребления: 3–4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.
Особые указания
: индивидуальная чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью, дети в возрасте до 12 лет.
Условия хранения
при комнатной температуре, в защищенном от света месте.