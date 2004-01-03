Производитель: Healthyway ProductionОфициальный представитель компании «Healthyway Production, Inc» (США) в Украине – ЧП «Хелсивей».
04108, г. Киев, пр. Правды, 62
+38(044) 592-15-29
+38(044) 520-25-22
www.healthyway.com.ua
ОМЕГА-3 1000 мг Капсулы мягкие желатиновые, 1000 мг, № 90 Завод витаминный Харьковский
от 420,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
ОМЕГА-3 1000 мг Капсулы мягкие желатиновые, 1000 мг, № 90 Завод витаминный Харьковский
от 420,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції