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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №50 - Киев (43839) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
378,53
Экономия: -69,88 грн
308,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
363,83
Экономия: -59,42 грн
304,41 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
455,50
Экономия: -110,60 грн
344,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
344,42
Экономия: -31,57 грн
312,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
436,40
Экономия: -106,00 грн
330,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
298,88 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (1)
441,10
Экономия: -107,14 грн
333,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
335,71
Экономия: -31,07 грн
304,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
Всего: упаковка (1)
292,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
348,75
Экономия: -40,20 грн
308,55 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
344,00
Экономия: -10,32 грн
333,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
346,10
Экономия: -40,50 грн
305,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 19
Всего: упаковка (2)
291,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (1)
335,07
Экономия: -23,70 грн
311,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
Всего: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, пл. Леси Украинки, 15
Всего: упаковка (1)
296,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
335,47
Экономия: -35,27 грн
300,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 93
Всего: упаковка (1)
298,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 72
Всего: упаковка (1)
352,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
316,00 грн