Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань суставаАКУЛИЙ ХРЯЩЦены в аптеках

АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 750 мг, №100 - Киев (14861) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
606,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
650,90
Экономия: -19,53 грн
631,37 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
677,25
Экономия: -20,32 грн
656,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
636,88
Экономия: -109,80 грн
527,08 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
628,85
Экономия: -18,87 грн
609,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
616,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Гмыри Бориса, 17
Всего: упаковка (1)
608,54
Экономия: -80,69 грн
527,85 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
628,90
Экономия: -18,87 грн
610,03 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
618,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
575,62
Экономия: -50,64 грн
524,98 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
637,75
Экономия: -19,13 грн
618,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
577,57
Экономия: -54,52 грн
523,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 56
Всего: упаковка (1)
589,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
601,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Глуховцы, ул. Школьная, 49
Всего: упаковка (5)
623,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
593,72
Экономия: -55,50 грн
538,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
571,67
Экономия: -56,00 грн
515,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
583,57
Экономия: -87,89 грн
495,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, ул. Победы, 16-В
Всего: упаковка (1)
582,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
503,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
641,07 грн