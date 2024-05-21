Гель бальзам Детский горчичный согревающий (297642) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам Детский горчичный согревающий инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендован в качестве эффективного средства для профилактики простудных заболеваний у детей. Комплекс активных компонентов геля-бальзама оказывает противовоспалительное, антисептическое, согревающее действие, улучшает кровообращение. Гель-бальзам способствует лучшему удалению мокроты и снижению ее вязкости при воспалении верхних дыхательных путей, улучшению дыхания при «заложенности» носа и быстрому снятию симптомов простуды.
Состав
Вода подготовленная, экстракт подорожника, скипидар, горчичный порошок, карбомер, эфирное масло пихты, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лаванды, гидроксид натрия, нипагард.
Описание действующих веществ
Горчица помогает при кашле и ларингите, широко используется как согревающее и раздражающее средство, усиливающее кровообращение в организме. Применяются при лечении бронхита, ревматизма, воспалении легких, невралгии, а также используется при радикулите, подагре, неврите. Горчица обладает согревающими свойствами, поэтому ее широко используют для лечения и профилактики простудных заболеваний как в виде приправы к пище, так и в виде горчичников, компрессов, горчичных ванн, растираний и так далее. Горчица повышает аппетит, способствует улучшению работы пищеварительного тракта и нормализует обмен веществ. Горчица усиливает кровообращение.
Подорожник обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, бактерицидным, обезболивающим, ранозаживляющим и противоаллергическим действием.
Скипидар обладает антисептическими, бактерицидными, дезинфицирующими и согревающим свойствами.
Пихтовое масло эффективно борется с вирусными инфекциями, сложными простудными заболеваниями и болезнями дыхательных путей.
Эфирное масло эвкалипта применяют для профилактики вирусных и инфекционных заболеваний, а также для ингаляций и растирания груди при заболеваниях горла и бронхов.
Лавандовое масло оказывает расслабляющее и успокаивающее воздействие на нервную систему.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама втереть легкими массирующими движениями в область грудной клетки и спины. Наносить на чистую, сухую кожу. Для более длительного сохранения согревающего действия рекомендуется закутать обработанный участок шерстяной тканью.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Туба 70 мл.
Срок годности
24 месяца.