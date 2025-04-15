Гель бальзам Детский горчичный согревающий
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,47
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,36
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
9.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,67
Экономия при брони: -2,72 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,09
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,15
Экономия при брони: -2,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,10
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
63.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,28
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,23
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,29
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
70.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,09
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
71.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
60,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
72.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,10
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
75.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,06
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
76.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,02
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Самар, пл. Соборная, 2
86.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,69
Экономия при брони: -1,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
91.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
61,10
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
91.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,39
Экономия при брони: -2,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
95.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
63,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
126.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,98
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
133.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,93
Экономия при брони: -3,19 грн