Гель бальзам Детский горчичный согревающий
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,02
Экономия при брони: -3,28 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,14
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
61,10
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Самар, пл. Соборная, 2
167.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,42
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
167.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,24
Экономия при брони: -4,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
185.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,67
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
188.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,49
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,71
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
190.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
67,16
Экономия при брони: -4,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
193.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,94
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
193.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,94
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
195.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,04
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
195.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
67,18
Экономия при брони: -4,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
197.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,55
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
198.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,92
Экономия при брони: -2,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
201.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
60,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
218.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,42
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
223.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,96
Экономия при брони: -2,22 грн