Гель бальзам Детский горчичный согревающий
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,95
Экономия при брони: -3,21 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,00
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,40
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,19
Экономия при брони: -3,50 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,06
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,77
Экономия при брони: -2,03 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,61
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,77
Экономия при брони: -3,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
60,00
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,19
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,63
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
113.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,45
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
113.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,90
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
113.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,71
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Южноукраинск, просп. Независимости, 22
116.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,70
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
135.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,95
Экономия при брони: -3,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
147.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,47
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
163.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,48
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
163.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДЕТСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,28
Экономия при брони: -3,54 грн