Гель-бальзам Сабельник-живокост (296239) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам Сабельник-живокост инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Сабельник — Живокост: Рекомендован как вспомогательное средство при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата: артритах, артрозах, радикулите, остеохондрозе, миозитах и др.; травмах (ушибах, растяжениях связок, закрытых переломах костей). Активные компоненты геля-бальзама имеют выраженное противовоспалительное действие, помогают снятию болевого синдрома, мышечного напряжения и отечности в зоне воспаленного сустава, способствуют регенерации костной и хрящевой тканей при заболеваниях суставов, ускоряют процесс сращивания костей при переломах.
Состав
Экстракт сабельника, экстракт живокоста, экстракт грецкого ореха, экстракт бузины черной, эфирное масло лаванды, эфирное масло можжевельника, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Бузина черная содержит гликозид самбунигрин (изомер амигдонитрила), расщепляющийся на глюкозу, бензальдегид и синильную кислоту, а также рутин, эфирное масло, органические кислоты (кофейная, яблочная, валериановая, хлорогеновая), дубильные вещества и ряд других биологически активных соединений. Все эти действующие вещества формируют основу химического состава бузины черной (пищальника). Бузина издавна используется при заболеваниях опорно-двигательно аппарата благодаря своему противовоспалительному действию. Противовоспалительные свойства цветков растения обусловлены суммарным воздействием жирного масла, ослабляющего начальную фазу воспаления рутином, который обладает противовоспалительным действием в фазе экссудации, а также уменьшает явления сенсибилизации организма и снижает проницаемость сосудистых стенок.
Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Сабельник болотный содержит комплекс биологически активных веществ, которые обуславливают противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующий и антибактериальные свойства. При регулярном применении сабельника возобновляется структура соединительной ткани, повышается ее прочность и эластичность, восстанавливается состав синовиальной жидкости, улучшается кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Грецкий орех благодаря высокому содержанию витамина Р способствует снижению проницаемости капилляров.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца