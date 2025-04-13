Гель-бальзам Сабельник-живокост
Киев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,61
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,91
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,54
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,25
Экономия при брони: -4,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,44
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,77
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,87
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,55
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
4.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,73
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
4.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
4.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,03
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Довженко Александра, 1
5.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,22
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Тычины Павла, 8
5.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,55
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
6.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,96
Экономия при брони: -2,40 грн