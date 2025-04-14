Гель-бальзам Сабельник-живокост
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
3.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,66
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,89
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,05
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
52,11
Экономия при брони: -3,59 грн