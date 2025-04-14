Гель-бальзам Сабельник-живокост
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,38
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Глодан Семьи, 51
11.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,21
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
12.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,78
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
В городах рядом
Аптека низких цен
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,44
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
70,87
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
37.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
71,09
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,19
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека оптовых цен
Березовка, ул. Танасчишина, 61
81.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека оптовых цен
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
94.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,97
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,67
Экономия при брони: -2,16 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
49,64
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека оптовых цен
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
111.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
69,02
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
111.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК-ЖИВОКОСТ" 70 мл №1
Фармаком
50,96
Экономия при брони: -3,45 грн