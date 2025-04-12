Монтемак 10 (Montemak 10)
Монтемак 10 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: montelukast;
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит монтелукаста натрия эквивалентно монтелукасту 10 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, натрия эдетат, магния стеарат; покрытие Instacoat Aqua Brown ICG-A-10310: гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой бежевого цвета, квадратной формы с закругленными краями, с гравировкой "CL 26» с одной стороны и гладкие с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов.
Код АТС R03D C03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цистеинил-лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, выделяемых различными клетками, в том числе тучными клетками и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеинил-лейкотриеновимы рецепторами (CysLT), присутствующими в дыхательных путях человека (включая миоциты гладкой мускулатуры и макрофаги), и другими клетками провоспаления (включая эозинофилы и некоторые миелоидные стволовые клетки). CysLT связанные с патофизиологией бронхиальной астмы и аллергического ринита. При бронхиальной астме лейкотриенопосредованные эффекты включают бронхоспазм, выделение мокроты, проницаемость сосудов и увеличение количества эозинофилов. При аллергическом рините после экспозиции с аллергеном CysLT высвобождается из носовой слизистой оболочки во время обеих фаз (ранней и поздней) и проявляется симптомами аллергического ринита. При интраназальном пробе с CysLT было продемонстрировано увеличение резистентности воздухоносных носовых путей и симптомов назальной обструкции.
Монтелукаст является активным соединением, которая с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Монтелукаст вызывает значительное блокирование цистеинил-лейкотриенових рецепторов дыхательных путей, что было подтверждено его способностью ингибировать бронхоконстрикцию у астматических пациентов, вызванную вдыханием LTD4. Даже низкая доза 5 мг вызывает значительную блокаду стимулированной LTD4 бронхоконстрикции. Монтелукаст вызывает бронходилатацию в течение 2 часов после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистов.
Лечение монтелукастом подавляет бронхоспазм как на ранней, так и на поздней стадии, снижая реакцию на антигены. Монтелукаст по сравнению с плацебо, уменьшает число эозинофилов периферической крови у взрослых пациентов и детей. В отдельном исследовании прием монтелукаста значительно уменьшал число эозинофилов в дыхательных путях (определенных в мокроте).
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема монтелукаст быстро и практически полностью всасывается. У взрослых при приеме натощак таблеток, покрытых оболочкой, в дозе 10 мг максимальная концентрация (Сmax) в плазме крови достигается через 3 часа (Tmax). Средняя биодоступность составляет 64%. Прием обычной пищи не влияет на Сmax в плазме крови и биодоступность таблеток, покрытых оболочкой. Безопасность и эффективность были продемонстрированы в ходе клинических исследований в группах, где таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг принимали независимо от приема пищи.
Распределение
Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в стационарной фазе в среднем составляет от 8 до 11 л. При исследовании меченного монтелукаста прохождение через гематоэнцефалический барьер было минимальным. Во всех остальных тканях концентрации обозначенного радиоизотопом материала через 24 часа после приема дозы также оказались минимальными.
Метаболизм
Монтелукаст активно метаболизируется. В исследованиях с терапевтическими дозами концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов детского возраста не определялись.
Во время исследований in vitro с использованием микросом печени человека доказано, что цитохромы Р450 3А4, 2А 6 и 2С9 участвуют в метаболизме монтелукаста. Результаты дальнейших исследований микросом печени человека in vitro свидетельствуют, что в терапевтических концентрациях монтелукаст не угнетает цитохромы Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимально.
Выведение
Клиренс монтелукаста из плазмы крови здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема внутрь меченого изотопом монтелукаста 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. Кроме биодоступности монтелукаста при пероральном применении, этот факт подтверждает то, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у различных групп пациентов
Для пациентов пожилого возраста, а также пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести коррекция дозы не требуется. Исследования у пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с почечной недостаточностью не считается необходимой. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нет.
При приеме больших доз монтелукаста (что в 20 и 60 раз превышали дозу, рекомендованную для взрослых) наблюдалось снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не наблюдается при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания
Дополнительное лечение бронхиальной астмы у пациентов с персистирующей астмой легкой и средней степени, что недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидными препаратами, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью β-агонистов краткосрочного действия, применяемых при необходимости. Симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у больных бронхиальной астмой.
Профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физическими нагрузками.
Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети в возрасте младше 15 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Монтемак 10 можно назначать вместе с другими препаратами для профилактики или длительного лечения астмы и лечения аллергического ринита. Во время исследования взаимодействия между лекарственными средствами рекомендуется клиническая доза монтелукаста не имела значительного клинического влияния на фармакокинетику следующих препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, которые одновременно принимали фенобарбитал, площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется СYР 3А4, необходимо быть осторожным, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначают одновременно с индукторами СYР 3 А4, например фенитоином, фенобарбиталом и рифампицином.
В исследованиях in vitro было показано, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. Однако результаты исследований взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (препарат, метаболизируется с помощью CYP 2C8), показали, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2C8 in vivo. Таким образом, монтелукаст значительно не влияет на метаболизм препаратов, метаболизирующихся с помощью этого фермента (например паклитаксела, росиглитазона и репаглинида).
Особенности применения
Пациентов следует предупредить, что Монтемак 10 не следует применять для снятия острых астматических приступов. Рекомендуется продолжать лечение соответствующими лекарственными средствами для снятия приступов. В случае острого приступа следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациентам необходимо как можно быстрее проконсультироваться с врачом в случае, если им нужна больше, чем обычно, количество ингаляций β-агонистов короткого действия. Не следует резко заменять монтелукастом терапию ингаляционными или пероральными кортикостероидными препаратами. В редких случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может наблюдаться системная эозинофилия, иногда вместе с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Чарга-Страуса (гранулематозный аллергический ангиит), лечение которого проводится с помощью системной кортикостероидной терапии. Такие случаи обычно были связаны с уменьшением дозы или отменой терапии кортикостероидными препаратами. Вероятность того, что антагонисты лейкотриеновых рецепторов связаны с появлением синдрома Чарга-Страуса, невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, потому врачей необходимо предупредить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшение легочной симптоматики, осложнения со стороны сердца и нейропатии. Пациентам, у которых развивались вышеупомянутые симптомы, необходимо пройти повторное обследование, а схему их лечения следует пересмотреть.
Общие рекомендации по применению препарата.
Терапевтическое действие препарата по контролю астматических параметров продолжается в течение дня. Действие препарата не связано с приемом пищи. Пациентам следует рекомендовать продолжать прием препарата, даже если астма является контролируемой, а также во время обострения астматического статуса. Не следует принимать препарат вместе с лекарственными средствами, которые также содержат монтелукаст.
Препарат можно добавлять к уже назначенному курсу лечения пациента.
Ингаляционные кортикостероиды
Монтемак 10 можно применять как дополнительное лечение пациентам, у которых ингаляционные кортикостероиды вместе с β-агонистами краткосрочного действия, применяемые при необходимости, не обеспечивают удовлетворительный клинический контроль заболевания.
Не следует заменять ингаляционные кортикостероиды препаратом Монтемак 10.
Ограничения сопутствующей терапии
Лечение бронхолитиками: Монтемак 10 можно добавить в схему лечения пациентов, состояние которых не контролируются должным образом только бронхолитиками. Когда наступит клинический эффект (как правило, после первой дозы), бронхолитическое терапию пациента можно ограничить к применению при необходимости.
Ингаляционные кортикостероиды: лечение Монтемаком 10 обеспечивает дополнительные клинические преимущества для пациентов, получающих ингаляционные кортикостероиды. Дозы кортикостероидов можно снизить при наличии контроля над заболеванием. Дозу снижать постепенно под контролем. Для некоторых больных ингаляционные кортикостероиды можно полностью отменить. Монтемаком 10 не следует резко заменять ингаляционные кортикостероиды.
Способ применения и дозы
Препарат применяют взрослым и детям в возрасте старше 15 лет. Пациентам с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом (сезонным и круглогодичным) необходимо принимать по 1 таблетке 10 мг 1 раз в сутки. Для лечения бронхиальной астмы или астмы в сочетании с сезонным аллергическим ринитом взрослым и детям в возрасте старше 15 лет необходимо принимать 1 таблетку по 10 мг 1 раз в сутки вечером. Для облегчения симптомов аллергического ринита время приема подбирают индивидуально. Коррекция дозы для пациентов пожилого возраста, а также для пациентов с печеночной недостаточностью легкой или средней степени или почечной недостаточностью не требуется. Данные по коррекции дозы для пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности отсутствуют. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нет, поэтому рекомендации по коррекции дозы отсутствуют. Дозировка препарата является одинаковым для пациентов мужского и женского пола.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте старше 15 лет. Детям в возрасте младше 15 лет следует применять препарат в виде жевательных таблеток.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей.
Со стороны нервной системы: головная боль, вялость и головокружение, парестезия/гипоэстезия, приступы.
Со стороны пищеварительного тракта: боль в животе, диарея, сухость во рту, диспепсия, тошнота, рвота.
Со стороны крови: тенденция к усилению кровоточивости.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия; эозинофильная инфильтрация печени.
Со стороны психики: нарушение сна, в том числе ночные кошмары; галлюцинации; бессонница; раздражительность; гнев; нетерпеливость; возбуждение, включая агрессивное поведение или враждебность; тремор депрессии; дезориентация; суицидальные намерения и поведение (суицидальность).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня трансаминаз сыворотки (АЛТ, АСТ), гепатит (холестатический гепатит, печеночноклеточные нарушения, смешанное поражение).
Со стороны кожи и подкожных тканей: ангионевротический отек, гематома, крапивница, зуд, сыпь, нодозная узловатая эритема.
Со стороны костно-мышечной системы: артралгия, миалгия, включая мышечные судороги.
Общие расстройства: астения/усталость, ощущение дискомфорта, отек, лихорадка, жажда.
В редких случаях при лечении монтелукастом больных бронхиальной астмой описано возникновение носового кровотечения, синдрома Чарга-Страуса.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Маклеодс Фармасьютикалс Лимитед.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виледж Тхеда, ПО Лодхимайра, Техсил Бадди, Дистрикт Солан, Химачал-Прадеш, 174101, Индия.