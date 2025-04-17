Монтемак 10 (Montemak 10)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
433,20
Экономия при брони: -20,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
280,14
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
465,87
Экономия при брони: -47,54 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,80
Экономия при брони: -60,12 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
455,38
Экономия при брони: -58,46 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd