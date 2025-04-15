Монтемак 10 (Montemak 10)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
433,20
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
460,49
Экономия при брони: -43,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
414,00
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
287,01
Экономия при брони: -18,54 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
433,20
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
458,19
Экономия при брони: -41,43 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00
Экономия при брони: -38,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
135,37
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
431,70
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00
Экономия при брони: -38,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
404,90
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
457,49
Экономия при брони: -40,73 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
433,20
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Монтемак 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Macleods Pharmaceuticals Ltd
441,00 грн