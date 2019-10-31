Ацетилсалициловую кислоту-Дарница необходимо применять с осторожностью в следующих случаях:

индивидуальная повышенная чувствительность к анальгезирующим, противовоспалительным, противоревматическим средствам и наличие других видов аллергии;

желудочно-кишечные язвы в анамнезе, а также хроническая или рецидивирующая язва или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;

при одновременном лечении антикоагулянтами;

нарушение функции печени.

Препарат также следует применять с осторожностью пациентам с нарушениями функции почек или больным с нарушениями кровообращения (например патология сосудов почек, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или тяжелые кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота может также повысить риск развития нарушения функции почек и ОПН. У пациентов с тяжелой недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию, особенно при наличии факторов, которые могут повысить риск гемолиза, например высоких доз препарата, лихорадки или острого инфекционного процесса.

У пациентов с аллергическими осложнениями, в том числе с БА, аллергическим ринитом, крапивницей, кожным зудом, отеком слизистой оболочки и полипозом носа, а также при их сочетании с хроническими инфекциями дыхательных путей и у больных с гиперчувствительностью к НПВП на фоне лечения препаратом возможно развитие бронхоспазма или приступа БА.

При хирургических операциях (в том числе стоматологических) применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность появления/усиления кровотечения, что обусловлено угнетением агрегации тромбоцитов в течение некоторого времени после применения ацетилсалициловой кислоты.

В низких дозах ацетилсалициловая кислота может снижать выведение мочевой кислоты. Это может привести к возникновению подагры у пациентов со сниженным выведением мочевой кислоты.

В случае применения перед началом приема ибупрофена как обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от увеличения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и повышением риска выкидыша не подтверждена.

Имеющиеся эпидемиологические данные о возникновении пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования влияния на ранний срок беременности (1–4-й месяц) при участии примерно 14 800 пар женщина-ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.

Исследования на животных свидетельствуют о репродуктивной токсичности.

Во время I и II триместра беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. У женщин, которые предположительно могут быть беременными, или во время I и II триместра беременности доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

На женщину и ребенка в конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять следующим образом:

риск продления времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после приема очень низких доз;

торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.

С учетом этого ацетилсалициловая кислота противопоказана во время III триместра беременности.

Салицилаты и их метаболиты попадают в грудное молоко в незначительных количествах.

Поскольку не отмечено вредного воздействия препарата на ребенка после приема женщинами в период лактации, прерывать кормление грудью, как правило, не требуется. Однако в случаях регулярного применения или при применении высоких доз кормление грудью необходимо прекратить на ранних этапах.

Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 15 лет.

Не следует применять препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, у детей с ОРВИ, сопровождающейся или не сопровождающейся повышением температуры тела. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требует неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышенным, если ацетилсалициловая кислота применяется как сопутствующее лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются длительной рвотой, это может быть признаком синдрома Рея.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияния на способность управлять автомобилем и другими механизмами не отмечено.