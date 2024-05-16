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Ацетилсалициловая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Киев (5558) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1086 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (105)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (19)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
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Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (31)
24,21 грн
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Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (40)
23,99 грн
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (98)
15,20 грн
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Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (209)
24,01 грн
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Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (23)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (11)
21,03
Экономия: -2,38 грн
18,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (70)
16,50 грн
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Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (29)
24,00 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (29)
24,18 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (34)
17,22
Экономия: -1,34 грн
15,88 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (30)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (17)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (7)
21,33 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
21,50
Экономия: -3,20 грн
18,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (15)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (20)
23,23
Экономия: -7,39 грн
15,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (52)
24,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (53)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн