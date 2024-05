фармакодинамика. Механизм действия. Терапевтическое действие арипипразола в лечении шизофрении и биполярного расстройства I типа обусловлено сочетанием частичного агонизма относительно рецепторов дофамина D 2 и серотонина 5-HT 1а , а также антагонизма в отношении рецепторов серотонина 5-HT 2a . Известно, что арипипразол проявлял антагонистические свойства на животных моделях дофаминергической гиперактивности и агонистические свойства на животных моделях дофаминергической гипоактивности. Арипипразол имеет высокую аффинность связывания in vitro в отношении рецепторов дофамина D 2 и D 3 , рецепторов серотонина 5-HT 1а и 5-HT 2а , а также умеренную аффинность в отношении рецепторов дофамина D 4 , серотонина 5-HT 2c и 5-HT7, адренорецепторов альфа 1 - и рецепторов гистамина H 1 . Арипипразол также проявляет умеренную аффинность в отношении серотониновых рецепторов и не имеет заметной аффинности относительно мускариновых рецепторов. Взаимодействие с другими рецепторами, кроме подтипов дофамина и серотонина, может объяснять некоторые другие клинические эффекты арипипразола.

Фармакокинетика. Всасывание. Арипипразол хорошо всасывается, причем его C max в плазме крови достигается через 3–5 ч после введения. Арипипразол подвергается минимальному пресистемному метаболизму. Биодоступность препарата при пероральном приеме составляет 87%. Прием пищи с высоким содержанием жиров не влияет на фармакокинетику арипипразола.

Распределение. Арипипразол широко распределяется в тканях организма. Объем распределения составляет 4,9 л/кг, что указывает на большое экстраваскулярное распределение. При введении в терапевтических дозах арипипразол и дегидроарипипразол на более чем 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином.

Биотрансформация. Арипипразол в значительной степени метаболизируется в печени, в основном путем дегидрогенизации, гидроксилирования и N-деалкилирования. Согласно данным исследований in vitro ферменты CYP 3A4 и CYP 2D6 отвечают за дегидрогенизацию и гидроксилирование арипипразола, а N-деалкилирование катализируется CYP 3A4. Арипипразол является основным веществом лекарственного средства, находящегося в системном кровотоке. В равновесном состоянии дегидроарипипразол — его активный метаболит — составляет около 40% AUC арипипразола в плазме крови.

Выведение. T ½ арипипразола составляет примерно 75 ч у лиц с активным метаболизмом CYP 2D6 и примерно 146 ч — у лиц с медленным метаболизмом CYP 2D6.

Общий клиренс арипипразола составляет 0,7 мл/мин/кг, в основном он представлен печеночным клиренсом. После однократного приема внутрь 14C-меченного арипипразола примерно 27% выводилось с мочой и около 60% — с калом. Менее 1% арипипразола в неизмененном виде выводилось с мочой, около 18% неизмененного арипипразола — с калом.

Фармакокинетика в особых группах пациентов. Дети. Фармакокинетика арипипразола и дегидроарипипразола у пациентов в возрасте 10–17 лет была аналогичной таковой у взрослых после коррекции с разницей в массе тела.

Пациенты пожилого возраста. Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых добровольцев пожилого возраста и более молодых пациентов отсутствуют.

Пол. Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых мужчин и женщин отсутствуют.

Курение и раса. Фармакокинетическая оценка популяции не выявила клинически значимых, связанных с расой различий или влияния курения на фармакокинетику арипипразола.

Нарушение функции почек. Выявлено, что фармакокинетические характеристики арипипразола и дегидроарипипразола одинаковы как у пациентов с тяжелыми заболеваниями почек, так и у молодых здоровых добровольцев.

Нарушение функции печени. Нет достаточных данных о метаболических особенностях арипипразола у пациентов с нарушениями функции печени.