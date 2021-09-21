Арипразол® (Ariprazol) (255411) - инструкция по применению ATC-классификация
Арипразол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Терапевтическое действие арипипразола в лечении шизофрении и биполярного расстройства I типа обусловлено сочетанием частичного агонизма относительно рецепторов дофамина D2 и серотонина 5-HT1а, а также антагонизма в отношении рецепторов серотонина 5-HT2a. Известно, что арипипразол проявлял антагонистические свойства на животных моделях дофаминергической гиперактивности и агонистические свойства на животных моделях дофаминергической гипоактивности. Арипипразол имеет высокую аффинность связывания in vitro в отношении рецепторов дофамина D2 и D3, рецепторов серотонина 5-HT1а и 5-HT2а, а также умеренную аффинность в отношении рецепторов дофамина D4, серотонина 5-HT2c и 5-HT7, адренорецепторов альфа1- и рецепторов гистамина H1. Арипипразол также проявляет умеренную аффинность в отношении серотониновых рецепторов и не имеет заметной аффинности относительно мускариновых рецепторов. Взаимодействие с другими рецепторами, кроме подтипов дофамина и серотонина, может объяснять некоторые другие клинические эффекты арипипразола.
Фармакокинетика. Всасывание. Арипипразол хорошо всасывается, причем его Cmax в плазме крови достигается через 3–5 ч после введения. Арипипразол подвергается минимальному пресистемному метаболизму. Биодоступность препарата при пероральном приеме составляет 87%. Прием пищи с высоким содержанием жиров не влияет на фармакокинетику арипипразола.
Распределение. Арипипразол широко распределяется в тканях организма. Объем распределения составляет 4,9 л/кг, что указывает на большое экстраваскулярное распределение. При введении в терапевтических дозах арипипразол и дегидроарипипразол на более чем 99% связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином.
Биотрансформация. Арипипразол в значительной степени метаболизируется в печени, в основном путем дегидрогенизации, гидроксилирования и N-деалкилирования. Согласно данным исследований in vitro ферменты CYP 3A4 и CYP 2D6 отвечают за дегидрогенизацию и гидроксилирование арипипразола, а N-деалкилирование катализируется CYP 3A4. Арипипразол является основным веществом лекарственного средства, находящегося в системном кровотоке. В равновесном состоянии дегидроарипипразол — его активный метаболит — составляет около 40% AUC арипипразола в плазме крови.
Выведение. T½ арипипразола составляет примерно 75 ч у лиц с активным метаболизмом CYP 2D6 и примерно 146 ч — у лиц с медленным метаболизмом CYP 2D6.
Общий клиренс арипипразола составляет 0,7 мл/мин/кг, в основном он представлен печеночным клиренсом. После однократного приема внутрь 14C-меченного арипипразола примерно 27% выводилось с мочой и около 60% — с калом. Менее 1% арипипразола в неизмененном виде выводилось с мочой, около 18% неизмененного арипипразола — с калом.
Фармакокинетика в особых группах пациентов. Дети. Фармакокинетика арипипразола и дегидроарипипразола у пациентов в возрасте 10–17 лет была аналогичной таковой у взрослых после коррекции с разницей в массе тела.
Пациенты пожилого возраста. Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых добровольцев пожилого возраста и более молодых пациентов отсутствуют.
Пол. Различия между фармакокинетикой арипипразола у здоровых мужчин и женщин отсутствуют.
Курение и раса. Фармакокинетическая оценка популяции не выявила клинически значимых, связанных с расой различий или влияния курения на фармакокинетику арипипразола.
Нарушение функции почек. Выявлено, что фармакокинетические характеристики арипипразола и дегидроарипипразола одинаковы как у пациентов с тяжелыми заболеваниями почек, так и у молодых здоровых добровольцев.
Нарушение функции печени. Нет достаточных данных о метаболических особенностях арипипразола у пациентов с нарушениями функции печени.
Показания Арипразол
препарат Арипразол показан для лечения шизофрении у взрослых.
Арипразол показан также для лечения умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа, а также для предотвращения новых маниакальных эпизодов у взрослых, ранее перенесших маниакальные эпизоды и отвечавших на лечение арипипразолом.
Применение Арипразол
взрослые. Шизофрения: рекомендуемая начальная доза препарата Арипразол составляет 10 или 15 мг/сут, а поддерживающая доза — 15 мг/сут. Эту дозу принимают 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Арипразол эффективен в диапазоне доз 10–30 мг/сут. Повышения эффективности при приеме доз, превышающих суточную дозу 15 мг, не продемонстрировано, хотя отдельным пациентам может быть полезна повышенная доза.
Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа: рекомендуемая начальная доза препарата Арипразол составляет 15 мг. Эту дозу принимают 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Препарат можно назначать в качестве монотерапии или в составе комбинированного лечения. Для некоторых пациентов может быть эффективным повышение дозы. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг.
Предотвращение новых маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа: для предотвращения рецидивов маниакальных эпизодов у пациентов, принимавших арипипразол в виде монотерапии или в составе комбинированного лечения, следует продолжать прием препарата в той же дозе. Ввиду клинического состояния пациента возможна коррекция суточной дозы, в том числе ее снижение.
Пациенты с нарушением функции печени: пациентам со слабой или умеренной степенью печеночной недостаточности коррекции дозы не требуется. Для предоставления рекомендаций пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени недостаточно имеющихся данных. Дозу этим пациентам следует подбирать осторожно. У пациентов с тяжелым нарушением функции печени максимальную суточную дозу 30 мг применять с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции почек: у пациентов с нарушением функции почек коррекции дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста: эффективность препарата Арипразол в лечении шизофрении и биполярного расстройства I типа для пациентов в возрасте от 65 лет не установлена. Принимая во внимание более высокую чувствительность этой популяции пациентов, следует рассмотреть целесообразность применения более низких начальных доз препарата, если позволяют другие клинические факторы.
Пол: коррекции дозы в зависимости от пола пациента не требуется.
Курение: с учетом пути метаболизма арипипразола курильщикам коррекции дозы не требуется.
Коррекция дозы в результате взаимодействий: в случае одновременного введения мощных ингибиторов CYP 3A4 или CYP 2D6 с арипипразолом дозу арипипразола следует снизить. Если из схемы комбинированного лечения исключается ингибитор CYP 3A4 или CYP 2D6, дозу арипипразола следует повысить.
В случае одновременного введения мощных индукторов CYP 3A4 с арипипразолом дозу арипипразола следует повысить. Если из схемы комбинированного лечения исключается индуктор CYP 3A4, дозу арипипразола следует снизить до рекомендуемой.
Противопоказания
гиперчувствительность к арипипразолу или любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
наиболее частыми нежелательными реакциями были акатизия и тошнота.
Частота, указанная ниже, определена по таким условным параметрам: часто (≥1/100–<1/10) и нечасто (≥1/1000–<1/100):
со стороны психики: часто — возбуждение, бессонница, беспокойство; нечасто — депрессия, гиперсексуальность.
Со стороны нервной системы: часто — экстрапирамидные нарушения, акатизия, тремор, головокружение, сонливость, седативный эффект, головная боль.
Со стороны органа зрения: часто — размытость зрения; нечасто — диплопия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — тахикардия, ортостатическая гипотензия.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диспепсия, тошнота, рвота, запор, чрезмерное слюноотделение.
Общие расстройства: часто — усталость.
Частота следующих реакций считается неизвестной (не может быть оценена по имеющимся данным):
со стороны эндокринной системы: гиперпролактинемия.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (например анафилактические реакции, ангионевротический отек, отек языка, отек лица, зуд, крапивница).
Со стороны эндокринной системы: гипергликемия, сахарный диабет, диабетический кетоацидоз, диабетическая гиперосмолярная кома.
Со стороны обмена веществ: увеличение или уменьшение массы тела, анорексия, гипонатриемия.
Со стороны психики: возбуждение, нервозность, патологическая страсть к азартным играм, агрессивность, попытки суицида, суицидальное мышление и завершенное самоубийство.
Со стороны нервной системы: нарушение речи, злокачественный нейролептический синдром (ЗНС), большой судорожный припадок, серотониновый синдром.
Со стороны сердца: удлинение интервала Q–T, желудочковая аритмия, внезапная смерть, остановка сердечной деятельности, желудочковая тахикардия по типу пируэт, брадикардия.
Со стороны сосудов: обмороки, АГ, венозная тромбоэмболия (ВТЭ; включая легочную эмболию и тромбоз глубоких вен).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: ротоглоточный спазм, ларингоспазм, аспирационная пневмония.
Со стороны пищеварительной системы: панкреатит, дисфагия, дискомфорт в ЖКТ, диарея.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: печеночная недостаточность, желтуха, гепатит, повышение уровня АлАТ, АсАТ, гамма-глутамилтрансферазы, ЩФ.
Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, фотосенсибилизация, алопеция, повышенное потоотделение.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: рабдомиолиз, миалгия, ригидность мышц.
Беременность, послеродовые и перинатальные состояния: синдром отмены препарата у новорожденных.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: недержание мочи, задержка мочеиспускания.
Со стороны половых органов и молочной железы: приапизм.
Осложнения общего характера и реакции в месте введения: нарушение температурной регуляции (например гипотермия, гипертермия), боль в груди, периферический отек.
Лабораторные исследования: повышение уровня КФК, повышение уровня глюкозы в крови, колебания уровня глюкозы в крови, повышение уровня гликозилированного гемоглобина.
Особые указания
при лечении нейролептиками улучшение клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациентов.
Склонность к суициду: появление суицидального поведения присуще пациентам с психотическими заболеваниями и аффективными расстройствами. В некоторых случаях оно отмечалось вскоре после начала применения нейролептиков или перехода с одного нейролептика на другой, включая лечение арипипразолом. Лечение нейролептиками должно сопровождаться тщательным наблюдением пациентов, относящихся к группе повышенного риска.
Известно, что нет повышенного риска возникновения суицидальной склонности при применении арипипразола по сравнению с применением других нейролептиков.
Сердечно-сосудистые расстройства: арипипразол следует с осторожностью применять у пациентов, в анамнезе которых имеются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда или ИБС, сердечная недостаточность или нарушение проводимости), цереброваскулярные нарушения, состояния, обусловливающие склонность пациентов к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия, применение антигипертензивных лекарственных средств) или АГ, включая прогрессирующую или злокачественную АГ.
При лечении нейролептиками зарегистрированы случаи ВТЭ. Поскольку у пациентов, принимающих нейролептики, часто отмечаются приобретенные факторы риска ВТЭ, до и во время лечения арипипразолом должны быть выявлены все возможные факторы риска возникновения ВТЭ и приняты все профилактические меры.
Удлинение интервала Q–T: как и другие нейролептики, арипипразол следует с осторожностью применять у пациентов, в семейном анамнезе которых есть случаи удлинения интервала Q–T.
Поздняя дискинезия: в случае появления симптомов поздней дискинезии у пациента, принимающего арипипразол, следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата или прекращения лечения. Указанные симптомы могут временно обостриться или даже возникнуть после прекращения лечения.
Другие экстрапирамидные симптомы: при применении арипипразола у детей возникали акатизия и паркинсонизм. В случае появления признаков других экстрапирамидных симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы и вести тщательный клинический мониторинг состояния пациента.
ЗНС: ЗНС представляет собой комплекс симптомов, связанных с применением лекарственных средств-нейролептиков, который потенциально может иметь летальный исход.
Клиническими проявлениями ЗНС являются гиперпирексия (крайне высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства со стороны вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или АД, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечная аритмия). Дополнительные признаки могут включать повышение уровня КФК, миоглобинурию (рабдомиолиз) и ОПН. Однако отмечены и отдельные случаи повышения уровня КФК и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. В случае появления у пациента симптомов ЗНС или необъяснимой очень высокой температуры тела без дополнительных клинических проявлений ЗНС прием всех нейролептических лекарственных средств, в том числе арипипразола, необходимо прекратить.
Эпилептические припадки: отмечены редкие случаи эпилептических припадков при лечении арипипразолом. Поэтому арипипразол следует с осторожностью применять у пациентов с эпилепсией в анамнезе или наличием состояний, связанных с эпилептическими припадками.
Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции. Повышенная смертность: при применении арипипразола у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера риск летального исхода повышен. Хотя причины летальных исходов были разными, большинство из них имели сердечно-сосудистую (например сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционную (например пневмония) природу.
Нежелательные реакции цереброваскулярного характера: у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера развивались нежелательные реакции цереброваскулярного типа (например инсульт, транзиторная ишемическая атака), в том числе с летальным исходом.
Отмечена выраженная взаимосвязь между дозами препарата и появлением нежелательных реакций цереброваскулярного типа у пациентов, принимавших арипипразол.
Арипипразол не показан для лечения психоза на фоне деменции.
Гипергликемия и сахарный диабет: гипергликемия, в некоторых случаях очень тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, в том числе с летальным исходом, отмечена у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в частности арипипразол. Факторы риска тяжелых осложнений включают ожирение и наличие сахарного диабета в семейном анамнезе. Отсутствует точная сравнительная оценка рисков развития нежелательных реакций, связанных с гипергликемией, у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих любые нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать относительно повышения уровня глюкозы.
Гиперчувствительность: как и в случае применения других лекарственных средств, при приеме арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности.
Увеличение массы тела. У пациентов с шизофренией и биполярной манией часто отмечают увеличение массы тела вследствие сопутствующих заболеваний, применения нейролептиков, вызывающих, как известно, увеличение массы тела, а также отсутствия здорового образа жизни; это явление может привести к серьезным осложнениям. При лечении арипипразолом случаи увеличения массы тела, как правило, зафиксированы у пациентов со значительными факторами риска, такими как сахарный диабет, нарушения со стороны щитовидной железы или аденома гипофиза в анамнезе.
Арипипразол не вызывает клинически значимого увеличения массы тела у взрослых.
Дисфагия: нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушения моторики пищевода и аспирации желудочного содержимого. Арипипразол и другие нейролептики следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском аспирационной пневмонии.
Патологическая склонность к азартным играм: у пациентов, которым был назначен арипипразол, отмечены случаи патологической склонности к азартным играм, независимо от того, была ли подобная зависимость у них в прошлом. Пациенты с патологической склонностью к азартным играм в анамнезе могут входить в группу повышенного риска, за их состоянием следует тщательно наблюдать.
Лактоза: таблетки Арипразол содержат лактозу. Пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.
Пациенты с сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности: несмотря на высокую частоту сопутствующих заболеваний биполярного расстройства I типа и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, ограничены данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Адекватные контролируемые исследования арипипразола с участием беременных не проводились. Сообщалось о врожденных аномалиях, однако наличия причинно-следственной связи с приемом арипипразола не установлено. Известные данные исследований на животных не позволяют исключить возможность эмбриофетотоксичности. Пациентам следует сообщать врачу о наступлении беременности или намерении забеременеть во время лечения арипипразолом. В связи с недостаточной информацией о безопасности применения арипипразола в период беременности его можно назначать только тогда, когда ожидаемая польза для беременной превышает потенциальный риск для плода.
У новорожденных, матери которых принимали нейролептики (включая арипипразол) в III триместр беременности, возможны нежелательные реакции, включая экстрапирамидные симптомы и/или синдром отмены, которые могут быть различными по тяжести и продолжительности. Известно о случаях возбуждения, повышения или снижения мышечного тонуса, тремора, сонливости, нарушений дыхания или проблем с кормлением. Следовательно, необходимо тщательно наблюдать за состоянием таких новорожденных.
Грудное вскармливание. Арипипразол выделяется с грудным молоком. В случае необходимости приема препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Препарат Арипразол в данной дозировке не рекомендуется к применению у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Арипипразол, как и другие нейролептики, может влиять на способность управлять транспортными средствами вследствие побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В процессе лечения рекомендуется воздержаться от управления автотранспортом или работы с другими механизмами, пока не станет известной чувствительность пациентов к препарату.
Взаимодействия
вследствие антагонизма к α1-адренорецепторам арипипразол может усиливать эффект некоторых антигипертензивных препаратов.
Учитывая основное влияние арипипразола на ЦНС, следует соблюдать осторожность при назначении арипипразола с другими лекарственными средствами, влияющими на ЦНС, в связи с возможными перекрестными нежелательными реакциями, такими как седативное действие.
Также необходимо отказаться от употребления алкоголя во время терапии арипипразолом. Следует с осторожностью применять арипипразол в сочетании с другими лекарственными средствами, удлиняющими интервал Q–T или нарушающими электролитный баланс.
Потенциальное влияние других лекарственных средств на действие арипипразола
Ингибитор секреции соляной кислоты, антагонист H2-гистаминовых рецепторов фамотидин снижает скорость всасывания арипипразола, но этот эффект не считается клинически значимым.
Арипипразол метаболизируется несколькими путями с участием ферментов CYP 2D6 и CYP 3A4, но не ферментов CYP 1A. Таким образом, курильщикам коррекции дозы не требуется.
Хинидин и другие ингибиторы CYP 2D6. Дозу арипипразола необходимо снизить примерно наполовину в случае его одновременного приема с хинидином. Другие мощные ингибиторы CYP 2D6, такие как флуоксетин и пароксетин, вероятно, оказывают аналогичное воздействие, поэтому снижение дозы в случае их применение должно быть таким же.
Кетоконазол и другие ингибиторы CYP 3A4. У лиц с медленным метаболизмом CYP 2D6 одновременный прием мощных ингибиторов CYP 3A4 может привести к появлению более высоких концентраций арипипразола в плазме крови по сравнению с пациентами с активным метаболизмом CYP 2D6. В случае необходимости одновременного применения кетоконазола или других мощных ингибиторов CYP 3A4 с арипипразолом потенциальные преимущества должны превышать возможные риски для пациента. При одновременном применении арипипразола и кетоконазола дозу арипипразола требуется снизить примерно наполовину. Другие мощные ингибиторы CYP 3A4, такие как итраконазол и ингибиторы протеазы ВИЧ, теоретически могут иметь такие же эффекты, следовательно, необходимо аналогично снижать дозы.
После прекращения приема ингибитора CYP 2D6 или CYP 3A4 дозу арипипразола необходимо повысить до применяемой до начала сопутствующего лечения.
Возможно незначительное повышение концентраций арипипразола в случае одновременного применения слабых ингибиторов CYP 3A4 (например дилтиазема или эсциталопрама) или CYP 2D6.
Карбамазепин и другие ингибиторы CYP 3A4. Дозу арипипразола необходимо удвоить в случае его одновременного приема с карбамазепином. Другие мощные индукторы CYP 3A4 (например рифампицин, рифабутин, фенитоин, фенобарбитал, примидон, эфавиренз, невирапин и зверобой продырявленный) теоретически имеют аналогичное воздействие, поэтому необходимо соответствующее повышение дозы. После прекращения приема мощных индукторов CYP 3A4 дозу арипипразола следует снизить до рекомендуемой.
Вальпроат и литий. В случае одновременного приема вальпроата или лития с арипипразолом не отмечено клинически значимых изменений концентрации арипипразола.
Серотониновый синдром. У пациентов, принимавших арипипразол, зарегистрированы случаи серотонинового синдрома; особенно при одновременном применении с другими серотонинергическими препаратами, такими как селективный ингибитор обратного захвата серотонина/селективный ингибитор обратного захвата серотонина/норадреналина, или с препаратами, повышающими концентрацию арипипразола.
Потенциальное влияние арипипразола на действие других лекарственных средств
Маловероятно, что арипипразол способен вызвать клинически важные лекарственные взаимодействия, опосредованные ферментами CYP 2D6 (соотношение декстрометорфан/3-метоксиморфин), CYP 2C9 (варфарин), CYP 2C19 (омепразол) и CYP 3A4 (декстрометорфан).
В случае одновременного приема арипипразола с вальпроатами, литием или ламотриджином не отмечено клинически значимых изменений концентраций вальпроата, лития или ламотриджина.
Передозировка
у взрослых пациентов описаны случаи умышленной или случайной острой передозировки арипипразола дозами до 1260 мг без дальнейшего летального исхода. Потенциально важными с медицинской точки зрения отмечаемыми симптомами были летаргия, повышение АД, сонливость, тахикардия, тошнота, рвота и диарея.
Кроме этого, получены данные о случайной передозировке исключительно арипипразола (в дозе до 195 мг) у детей, не имевшей летального исхода. Потенциально важными с медицинской точки зрения отмечаемыми симптомами были сонливость, кратковременная потеря сознания и экстрапирамидные симптомы.
Лечение передозировки должно включать поддерживающую терапию, обеспечение проходимости дыхательных путей, оксигенотерапию, ИВЛ, а также контроль симптомов. Следует принимать во внимание возможность передозировки многочисленных лекарственных средств. Поэтому необходимо немедленно начать контроль состояния сердечно-сосудистой системы, который должен включать постоянный мониторинг ЭКГ для выявления возможных аритмий.
После подтвержденной или вероятной передозировки арипипразола необходимо тщательное медицинское наблюдение и контроль за состоянием пациента до его восстановления.
Активированный уголь (50 г), применявшийся через 1 ч после приема арипипразола, снижал показатель Cmax арипипразола примерно на 41%, а показатель AUC — примерно на 51%, что указывает на возможную эффективность активированного угля в лечении передозировки.
Хотя информация о влиянии гемодиализа для лечения передозировки арипипразола отсутствует, маловероятно, чтобы гемодиализ мог быть полезным в лечении передозировки, поскольку арипипразол в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.