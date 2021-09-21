при лечении нейролептиками улучшение клинического состояния пациента может занять от нескольких дней до нескольких недель. В этот период следует вести тщательное наблюдение за состоянием пациентов.

Склонность к суициду: появление суицидального поведения присуще пациентам с психотическими заболеваниями и аффективными расстройствами. В некоторых случаях оно отмечалось вскоре после начала применения нейролептиков или перехода с одного нейролептика на другой, включая лечение арипипразолом. Лечение нейролептиками должно сопровождаться тщательным наблюдением пациентов, относящихся к группе повышенного риска.

Известно, что нет повышенного риска возникновения суицидальной склонности при применении арипипразола по сравнению с применением других нейролептиков.

Сердечно-сосудистые расстройства: арипипразол следует с осторожностью применять у пациентов, в анамнезе которых имеются сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда или ИБС, сердечная недостаточность или нарушение проводимости), цереброваскулярные нарушения, состояния, обусловливающие склонность пациентов к артериальной гипотензии (обезвоживание, гиповолемия, применение антигипертензивных лекарственных средств) или АГ, включая прогрессирующую или злокачественную АГ.

При лечении нейролептиками зарегистрированы случаи ВТЭ. Поскольку у пациентов, принимающих нейролептики, часто отмечаются приобретенные факторы риска ВТЭ, до и во время лечения арипипразолом должны быть выявлены все возможные факторы риска возникновения ВТЭ и приняты все профилактические меры.

Удлинение интервала Q–T: как и другие нейролептики, арипипразол следует с осторожностью применять у пациентов, в семейном анамнезе которых есть случаи удлинения интервала Q–T.

Поздняя дискинезия: в случае появления симптомов поздней дискинезии у пациента, принимающего арипипразол, следует рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата или прекращения лечения. Указанные симптомы могут временно обостриться или даже возникнуть после прекращения лечения.

Другие экстрапирамидные симптомы: при применении арипипразола у детей возникали акатизия и паркинсонизм. В случае появления признаков других экстрапирамидных симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы и вести тщательный клинический мониторинг состояния пациента.

ЗНС: ЗНС представляет собой комплекс симптомов, связанных с применением лекарственных средств-нейролептиков, который потенциально может иметь летальный исход.

Клиническими проявлениями ЗНС являются гиперпирексия (крайне высокая температура тела), мышечная ригидность, измененный психический статус и признаки расстройства со стороны вегетативной нервной системы (нерегулярный пульс или АД, тахикардия, усиленное потоотделение и сердечная аритмия). Дополнительные признаки могут включать повышение уровня КФК, миоглобинурию (рабдомиолиз) и ОПН. Однако отмечены и отдельные случаи повышения уровня КФК и рабдомиолиза, не обязательно связанные с ЗНС. В случае появления у пациента симптомов ЗНС или необъяснимой очень высокой температуры тела без дополнительных клинических проявлений ЗНС прием всех нейролептических лекарственных средств, в том числе арипипразола, необходимо прекратить.

Эпилептические припадки: отмечены редкие случаи эпилептических припадков при лечении арипипразолом. Поэтому арипипразол следует с осторожностью применять у пациентов с эпилепсией в анамнезе или наличием состояний, связанных с эпилептическими припадками.

Пациенты пожилого возраста с психозом на фоне деменции. Повышенная смертность: при применении арипипразола у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера риск летального исхода повышен. Хотя причины летальных исходов были разными, большинство из них имели сердечно-сосудистую (например сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционную (например пневмония) природу.

Нежелательные реакции цереброваскулярного характера: у пациентов пожилого возраста с психозом на фоне болезни Альцгеймера развивались нежелательные реакции цереброваскулярного типа (например инсульт, транзиторная ишемическая атака), в том числе с летальным исходом.

Отмечена выраженная взаимосвязь между дозами препарата и появлением нежелательных реакций цереброваскулярного типа у пациентов, принимавших арипипразол.

Арипипразол не показан для лечения психоза на фоне деменции.

Гипергликемия и сахарный диабет: гипергликемия, в некоторых случаях очень тяжелая и связанная с кетоацидозом или гиперосмолярной комой, в том числе с летальным исходом, отмечена у пациентов, принимавших атипичные нейролептики, в частности арипипразол. Факторы риска тяжелых осложнений включают ожирение и наличие сахарного диабета в семейном анамнезе. Отсутствует точная сравнительная оценка рисков развития нежелательных реакций, связанных с гипергликемией, у пациентов, принимавших арипипразол и другие атипичные нейролептики. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов, принимающих любые нейролептики, включая арипипразол, фиксируя симптомы гипергликемии (такие как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а состояние пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета необходимо регулярно контролировать относительно повышения уровня глюкозы.

Гиперчувствительность: как и в случае применения других лекарственных средств, при приеме арипипразола могут развиваться реакции гиперчувствительности.

Увеличение массы тела. У пациентов с шизофренией и биполярной манией часто отмечают увеличение массы тела вследствие сопутствующих заболеваний, применения нейролептиков, вызывающих, как известно, увеличение массы тела, а также отсутствия здорового образа жизни; это явление может привести к серьезным осложнениям. При лечении арипипразолом случаи увеличения массы тела, как правило, зафиксированы у пациентов со значительными факторами риска, такими как сахарный диабет, нарушения со стороны щитовидной железы или аденома гипофиза в анамнезе.

Арипипразол не вызывает клинически значимого увеличения массы тела у взрослых.

Дисфагия: нейролептики, включая арипипразол, могут вызывать нарушения моторики пищевода и аспирации желудочного содержимого. Арипипразол и другие нейролептики следует с осторожностью применять у пациентов с повышенным риском аспирационной пневмонии.

Патологическая склонность к азартным играм: у пациентов, которым был назначен арипипразол, отмечены случаи патологической склонности к азартным играм, независимо от того, была ли подобная зависимость у них в прошлом. Пациенты с патологической склонностью к азартным играм в анамнезе могут входить в группу повышенного риска, за их состоянием следует тщательно наблюдать.

Лактоза: таблетки Арипразол содержат лактозу. Пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.

Пациенты с сопутствующим синдромом дефицита внимания и гиперактивности: несмотря на высокую частоту сопутствующих заболеваний биполярного расстройства I типа и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, ограничены данные по безопасности одновременного применения арипипразола и стимуляторов, поэтому при одновременном назначении этих средств необходима чрезвычайная осторожность.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Адекватные контролируемые исследования арипипразола с участием беременных не проводились. Сообщалось о врожденных аномалиях, однако наличия причинно-следственной связи с приемом арипипразола не установлено. Известные данные исследований на животных не позволяют исключить возможность эмбриофетотоксичности. Пациентам следует сообщать врачу о наступлении беременности или намерении забеременеть во время лечения арипипразолом. В связи с недостаточной информацией о безопасности применения арипипразола в период беременности его можно назначать только тогда, когда ожидаемая польза для беременной превышает потенциальный риск для плода.

У новорожденных, матери которых принимали нейролептики (включая арипипразол) в III триместр беременности, возможны нежелательные реакции, включая экстрапирамидные симптомы и/или синдром отмены, которые могут быть различными по тяжести и продолжительности. Известно о случаях возбуждения, повышения или снижения мышечного тонуса, тремора, сонливости, нарушений дыхания или проблем с кормлением. Следовательно, необходимо тщательно наблюдать за состоянием таких новорожденных.

Грудное вскармливание. Арипипразол выделяется с грудным молоком. В случае необходимости приема препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Препарат Арипразол в данной дозировке не рекомендуется к применению у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Арипипразол, как и другие нейролептики, может влиять на способность управлять транспортными средствами вследствие побочных реакций со стороны нервной системы и органа зрения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В процессе лечения рекомендуется воздержаться от управления автотранспортом или работы с другими механизмами, пока не станет известной чувствительность пациентов к препарату.