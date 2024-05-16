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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Киев (430442) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8)
1100,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
959,82 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
1124,90
Экономия: -233,20 грн
891,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
935,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
972,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1029,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1093,92 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
1016,96 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (3)
1065,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1072,62 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
1004,13
Экономия: -13,69 грн
990,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1), блистер (5)
967,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
986,99
Экономия: -51,67 грн
935,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
1041,16
Экономия: -97,22 грн
943,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
1085,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 11-А
Всего: упаковка (1)
912,85 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (1)
1230,00
Экономия: -261,51 грн
968,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
Всего: упаковка (3)
1016,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
1027,28
Экономия: -93,74 грн
933,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (1)
968,50 грн