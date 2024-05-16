Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Киев (430442) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 43 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Подорожник
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Киев, ул. Глубочицкая, 44
Мед-сервис
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Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
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Киев, бульв. Леси Украинки, 24
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
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Киев, ул. Липковского Василия, 25
Аптека гормональных препаратов
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Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Аптека оптовых цен
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Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Аптека нц
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Киев, ул. Иорданская, 20
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1), блистер (5)
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Киев, ул. Щусева, 8
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Киев, просп. Оболонский, 5
Аптека низких цен
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Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Аптека 9-1-1
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 11-А
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Гродненская, 1/35