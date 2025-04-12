Фармакодинамика.

Механизм действия

Экземестан является необратимым стероидным ингибитором ароматазы, подобным по своей структуре природному веществу андростендиону. У женщин в период постменопаузы эстрогены продуцируются преимущественно путем превращения андрогенов в эстрогены под влиянием фермента ароматазы в периферических тканях. Блокирование образования эстрогенов путем ингибирования ароматазы является эффективным и селективным методом лечения гормонозависимого рака молочной железы у женщин в период постменопаузы. У женщин в период постменопаузы экземестан существенно снижает концентрацию эстрогенов в сыворотке крови, начиная с дозы 5 мг. Максимальное снижение (> 90%) достигается при применении дозы 10–25 мг. У пациенток в период постменопаузы с диагнозом рака молочной железы, получавших 25 мг ежедневно, общий уровень ароматазы снижался на 98%.

Экземестан не имеет прогестогенной и эстрогенной активности. Незначительная андрогенная активность, предположительно связанная с 17-гидродеривативом, наблюдалась главным образом при применении препарата в высоких дозах. Во время исследований длительного ежедневного применения экземестан не влиял на биосинтез таких гормонов как кортизол или альдостерон, уровень которых изменялся до или после теста АКТГ; этим была продемонстрирована селективность в отношении других ферментов, участвующих в гормональном обмене.

В связи с этим нет необходимости в заместительной терапии глюкокортикоидами и минералокортикоидами.

Незначительное, не зависящее от дозы повышение уровня лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов в сыворотке крови отмечается даже при низких дозах; этот эффект, однако, является ожидаемым для препаратов этой фармакологической группы; вероятно, он развивается по принципу обратной связи, на уровне гипофиза, в результате снижения концентрации эстрогенов, которое стимулирует секрецию гипофизом гонадотропинов (также у женщин в период постменопаузы).

Клиническая эффективность и безопасность

Адъювантная терапия рака молочной железы ранних стадий

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом исследовании (IES — Межгрупповое исследование экземестана), которое проводили с участием 4724 женщин в период постменопаузы с первичным раком молочной железы с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы или первичным раком молочной железы с неопределенной пробой, пациенты, у которых не наблюдалось возникновение рецидива после адъювантной терапии тамоксифеном в течение 2–3 лет, были рандомизированы для применения экземестана (25 мг/сут) или тамоксифена (20 или 30 мг/сут) в течение 3–2 лет для прохождения полного курса гормональной терапии продолжительностью 5 лет.

Дальнейшее наблюдение с медианой 52 месяца в Межгрупповом исследовании экземестана

Результаты наблюдений с медианой продолжительности лечения около 30 месяцев и медианой продолжительности последующего наблюдения около 52 месяцев продемонстрировали, что дальнейшее лечение экземестаном после 2–3 лет адъювантной терапии тамоксифеном ассоциировалось с клинически и статистически значимым улучшением показателя выживаемости без признаков заболевания (DFS) по сравнению с продолжением лечения тамоксифеном. Результаты показали, что в течение наблюдаемого периода исследования экземестан снижал риск рецидива рака молочной железы на 24% по сравнению с тамоксифеном (соотношение рисков — 0,76; p = 0,00015). Более положительный эффект применения экземестана по сравнению с тамоксифеном в соответствии с показателем выживаемости без признаков заболевания был очевиден вне зависимости от статуса лимфатических узлов или предварительного прохождения курса химиотерапии.

Применение экземестана также значительно снижало риск развития контралатерального рака молочной железы (соотношение рисков — 0,57; p = 0,04158).

В общей популяции исследования тенденция к улучшению общей выживаемости наблюдалась при применении экземестана (222 летальных исхода) по сравнению с тамоксифеном (262 летальных исхода) с соотношением рисков 0,85 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,07362), что составило снижение риска летального исхода на 15% в пользу экземестана. Статистически значимое снижение риска летального исхода на 23% (соотношение рисков для общей выживаемости — 0,77; тест χ2 (тест Вальда): p = 0,0069) наблюдалось при применении экземестана по сравнению с тамоксифеном при корректировке предварительно заданных прогностических факторов (т.е. пробы на эстрогеновые рецепторы, статуса лимфатических узлов, предварительного прохождения курса химиотерапии, применения гормонозамещающей терапии и бисфосфонатов).

Основные результаты оценки эффективности у всех пациентов (популяция пациентов, сформирована в соответствии с назначенным лечением) и у пациентов с раком с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы через 52 месяца

Конечная точка Популяция Экземестан Явления/N (%) Тамоксифен Явления/N (%) Отношение рисков (95% ДИ) p-значение* Выживаемость без признаков заболевания a Все пациенты 354/2352 (15,1%) 453/2372 (19,1%) 0,76 (0,67–0,88) 0,00015 ЭР+ пациенты 289/2023 (14,3%) 370/2021 (18,3%) 0,75 (0,65–0,88) 0,00030 Контралатеральный рак молочной железы Все пациенты 20/2352 (0,9%) 35/2372 (1,5%) 0,57 (0,33–0,99) 0,04158 ЭР+ пациенты 18/2023 (0,9%) 33/2021 (1,6%) 0,54 (0,30–0,95) 0,03048 Выживаемость без рака молочной железы б Все пациенты 289/2352 (12,3%) 373/2372 (15,7%) 0,76 (0,65–0,89) 0,00041 ЭР+ пациенты 232/2023 (11,5%) 305/2021 (15,1%) 0,73 (0,62–0,87) 0,00038 Выживаемость без системных рецидивов в Все пациенты 248/2352 (10,5%) 297/2372 (12,5%) 0,83 (0,70–0,98) 0,02621 ЭР+ пациенты 194/2023 (9,6%) 242/2021 (12,0%) 0,78 (0,65–0,95) 0,01123 Общая выживаемость г Все пациенты 222/2352 (9,4%) 262/2372 (11,0%) 0,85 (0,71–1,02) 0,07362 ЭР+ пациенты 178/2023 (8,8%) 211/2021 (10,4%) 0,84 (0,68–1,02) 0,07569

* Логарифмический ранговый критерий; ЭР+ пациенты — пациенты с положительной пробой на эстрогеновые рецепторы.

a Выживаемость без признаков заболевания определяется как первый случай местного или системного рецидива, контралатерального рака молочной железы или летального исхода любой причинной обусловленности.

б Выживаемость без рака молочной железы определяется как первый случай местного или системного рецидива, контралатерального рака молочной железы или летального исхода от рака молочной железы.

в Выживаемость без системных рецидивов определяется как первый случай системного рецидива или летального исхода от рака молочной железы.

г Общая выживаемость определяется как наступление летального исхода по какой-либо причине.

По результатам дополнительного анализа подгруппы пациентов с положительной или неопределенной пробой на эстрогеновые рецепторы некорректируемое соотношение рисков для общей выживаемости составляло 0,83 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,04250), что является клинически и статистически значимым уменьшением риска летального исхода на 17%.

Результаты дополнительного исследования по изучению состояния костной ткани в рамках межгруппового исследования экземестана показали, что у женщин, применявших экземестан после 2–3 лет лечения тамоксифеном, наблюдалось умеренное снижение минеральной плотности костей. В общем исследовании частота переломов после начала лечения, которая оценивалась в течение периода лечения продолжительностью 30 месяцев, была выше у пациентов, применявших экземестан по сравнению с тамоксифеном (4,5% и 3,3% соответственно, p = 0,038).

Результаты, полученные в дополнительном исследовании по изучению состояния эндометрия в рамках межгруппового исследования экземестана, свидетельствуют, что после 2 лет лечения наблюдалось уменьшение толщины эндометрия с медианой 33% у пациентов, применявших экземестан, по сравнению с отсутствием заметного изменения у пациентов, применявших тамоксифен. Утолщение эндометрия, зарегистрированное в начале применения экземестана, вернулось в норму (< 5 мм) у 54% пациентов, применявших экземестан.

Дальнейшее наблюдение с медианой 87 месяцев в Межгрупповом исследовании экземестана

Результаты наблюдений с медианой продолжительности лечения около 30 месяцев и медианой продолжительности последующего наблюдения около 87 месяцев продемонстрировали, что дальнейшее лечение экземестаном после 2–3 лет адъювантной терапии тамоксифеном ассоциировалось с клинически и статистически значимым улучшением показателя выживаемости без признаков заболевания по сравнению с продолжением лечения тамоксифеном. Результаты показали, что в течение наблюдаемого периода исследования экземестан значительно снижал риск рецидива рака молочной железы на 16% по сравнению с тамоксифеном (соотношение рисков 0,84; p = 0,002).

В общем, большая польза от применения экземестана по сравнению с тамоксифеном в соответствии с показателем выживаемости без признаков заболевания была очевидна независимо от статуса лимфатических узлов или предварительного прохождения курса химиотерапии или гормональной терапии. Статистическая значимость не была обнаружена в нескольких подгруппах с небольшой выборкой. Они продемонстрировали тенденцию в пользу экземестана у пациентов с более чем 9 положительными узлами или предварительным прохождением курса химиотерапии по схеме CMF (циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил). У пациентов с неизвестным статусом узлов, другим предыдущим курсом химиотерапии, а также неизвестным/отсутствующим статусом предварительной гормональной терапии наблюдалась статистически незначимая тенденция в пользу тамоксифена.

Кроме того, экземестан также значительно удлинял выживаемость без рака молочной железы (соотношение рисков — 0,82; p = 0,00263) и выживаемость без системных рецидивов (соотношение рисков — 0,85; p = 0,02425).

Экземестан также снижал риск контралатерального рака молочной железы, хотя эффект уже не был статистически значимым во время этого периода наблюдения в исследовании (соотношение рисков — 0,74; p = 0,12983). В общей популяции исследования тенденция к улучшению общей выживаемости наблюдалась при применении экземестана (373 летальных исходов) по сравнению с тамоксифеном (420 летальных исходов) с соотношением рисков — 0,89 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,08972), что составляло снижение летального исхода на 11% в пользу экземестана. При корректировке предварительно заданных прогностических факторов (т.е. пробы на эстрогеновые рецепторы, статуса лимфатических узлов, предварительного прохождения курса химиотерапии, применения гормонозамещающей терапии и бисфосфонатов) статистически значимое снижение риска летального исхода на 18% (соотношение рисков для общей выживаемости- 0,82; χ2 (тест Вальда): p = 0,0082) наблюдалось при применении экземестана по сравнению с тамоксифеном в общей популяции исследования.

По результатам дополнительного анализа подгруппы пациентов с положительной или неопределенной пробой на эстрогеновые рецепторы некорректированное соотношение рисков общей выживаемости составило 0,86 (логарифмический ранговый критерий: p = 0,04262), что является клинически и статистически значимым уменьшением риска летального исхода на 14%.

Результаты, полученные в дополнительном исследовании по изучению состояния костной ткани, свидетельствуют, что применение экземестана в течение 2–3 лет после применения тамоксифена в течение 3–2 лет привело к увеличению потери костной массы во время этого лечения (средний% изменения минеральной плотности костей (МПК) по сравнению с начальным уровнем через 36 месяцев: -3,37 (позвоночник), -2,96 (бедро полностью) при применении экземестана и -1,29 (позвоночник), -2,02 (бедро полностью) при применении тамоксифена). Однако к концу периода после лечения продолжительностью 24 месяца изменение значения МПК по сравнению с начальным уровнем в обеих группах лечения было минимальным, конечное уменьшение значения МПК в группе тамоксифена было несколько большим для всех участков (средний% изменения МПК через 24 месяца по сравнению со значением на начальном уровне : -2,17 (позвоночник), -3,06 (бедро полностью) при применении экземестана и -3,44 (позвоночник), -4,15 (бедро полностью) при применении тамоксифена).

Количество всех переломов, зарегистрированных в течение периодов лечения и последующего наблюдения, было значительно больше в группе лечения экземестаном по сравнению с группой лечения тамоксифеном (169 (7,3%) по сравнению со 122 (5,2%); p = 0,004), но не было выявлено отличия в количестве переломов, зарегистрированных как следствие остеопороза.

Лечение распространенного рака молочной железы

В рандомизированном сравнительном контролируемом клиническом исследовании применение экземестана в суточной дозе 25 мг продемонстрировано статистически значимое увеличение периода выживаемости, времени до прогрессирования заболевания, времени до констатации отсутствия эффекта лечения по сравнению со стандартным гормональным лечением с применением мегестрола ацетата у женщин с распространённым раком молочной железы в период менопаузы, который прогрессировал после или во время лечения тамоксифеном в качестве адъювантной терапии или в качестве терапии первой линии распространенного рака.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После приема внутрь экземестан быстро абсорбируется. Доза, поглощаемая из желудочно-кишечного тракта, высокая. Абсолютная биологическая доступность не установлена, хотя распространение должно быть ограничено эффектом первого прохождения. При однократном приеме дозы 25 мг средний уровень в плазме достигает максимума через 2 ч и составляет 18 нг/мл. Фармакокинетика экземестана линейная и не зависит от времени, при длительном применении кумуляции не наблюдалось. Конечный период полувыведения препарата составляет приблизительно 24 часа. Установлено, что пища улучшает всасывание: уровень в плазме крови при этом на 40% выше, чем у пациенток, которые принимали препарат натощак.

Распределение

Объем распределения экземестана без коррекции на пероральную биодоступность составляет около 20 000 л. Фармакокинетика экземестана линейная и конечный период полувыведения составляет 24 часа. Связывание с белками плазмы крови составляет 90% и не зависит от концентрации. Экземестан и его метаболиты не связываются с эритроцитами. Экземестан не аккумулируется непредсказуемым образом после повторных доз.

Метаболизм и экскреция

Экземестан метаболизируется путем окисления метиленовой группы (6) при участии изофермента CYP3А4 и/или путем восстановления 17-кетогруппы с помощью альдокеторедуктазы и последующей конъюгации. Клиренс экземестана составляет около 500 л/ч без коррекции на пероральную биодоступность. Относительно ингибирования ароматазы эти метаболиты либо неактивны, либо менее активны, чем исходное соединение. Количество препарата, выделяемого с мочой в неизмененном виде, составляет 1% дозы. После перорального приема разовой дозы экземестана, меченного радиоактивным изотопом 14C, было установлено, что элиминация препарата и его метаболитов в основном завершалась в течение недели, при этом одинаковые части дозы выводились с мочой и с калом (40%). 0,1–1% радиоактивной дозы выделялся с мочой в виде неизмененного радиоактивно меченного экземестана.

Специальные группы.

Возраст

Какой-либо существенной корреляции между системным выделением экземестана и возрастом не наблюдалось.

Почечная недостаточность

У пациентов с ухудшением функции почек (CLcr < 30 мл/мин) системное выделение экземестана было вдвое выше по сравнению со здоровыми добровольцами.

Принимая во внимание профиль безопасности экземестана, регулировка дозы не требуется.

Нарушение функции печени

У пациентов с умеренным или серьезным нарушением функции печени системное выделение экземестана в 2–3 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Учитывая данные безопасности экземестана, регулировка дозы не требуется.