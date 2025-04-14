Экземестан-Виста (Exemestanum-Vista)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1133,80
Экономия при брони: -95,55 грн
1038,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1017,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1668,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1046,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Экземестан-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
ООО "БУСТ ФАРМА"
1066,40
Экономия при брони: -11,70 грн
1054,70 грн