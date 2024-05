ЭКСЕМЕСТАН (EXEMESTANUM)

эксеместан (6-метил энандростан-1,4-диен-3,17-дион) — противоопухолевое средство, стероидный необратимый ингибитор ароматазы. По химической структуре близок к природному андростендиону.

При эстрогензависимом раке молочной железы у женщин в постменопаузальный период эксеместан, ингибируя активность фермента, препятствует тем самым образованию в периферических тканях эстрогенов (эстрона и эстрадиола) из андрогенов (андростендиона и тестостерона). Эксеместан не оказывает влияния на другие ферменты, влияющие на метаболизм стероидных гормонов.

После приема внутрь быстро всасывается в пищеварительном тракте, биодоступность — около 42%. Одновременный прием пищи с высоким содержанием жиров повышает уровень эксеместана в плазме крови примерно на 40%. После достижения C max уровень эксеместана в плазме крови изменяется полиэкспоненциально при среднем значении T ½ 24 ч. C max эксеместана в плазме крови у здоровых женщин достигается через 2,9 ч, у больных раком молочной железы — через 1,2 ч после приема. Среднее значение AUC при регулярном применении эксеместана у женщин с раком молочной железы почти в 2 раза выше, чем у здоровых женщин (75,4 и 41,4 нг•ч/мл соответственно). Широко распределяется в тканях. Около 90% эксеместана связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином и α 1 -кислым гликопротеином. Связывание эксеместана и его метаболитов с форменными элементами крови незначительное. У здоровых женщин в постменопаузальный период эксеместан в равных количествах выводится с мочой и калом (соответственно 42±3 и 42±6% в течение 1 нед). C мочой в неизмененном виде экскретируется не более 1% эксеместана. Эксеместан в значительной степени метаболизируется в организме. Начальный этап биотрансформации эксеместана заключается в окислении метиленовой группы в 6-й позиции и восстановлении 17-кетогруппы с последующим образованием многих второстепенных метаболитов, которые либо не оказывают влияния на активность ароматазы, либо обладают минимальной фармакологической активностью. Эксеместан метаболизируется цитохромом P450 3A4 (CYP 3A4) и альдокеторедуктазами.

У пациентов с умеренной и тяжелой печеночной или почечной недостаточностью значение AUC для эксеместана почти в 3 раза выше, чем у здоровых лиц, хотя это и не имеет определенного клинического значения.